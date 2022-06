NFL: Eswinn Diaz, el hombre que se incorporó a los Rams en plena pandemia

Dentro de la comitiva de Rams que visitó nuestro país hubo un grupo de cuatro porristas y entre ellos Eswinn Diaz, chico de ascendencia mexicana que se convirtió en el primer latino es pertenecer a un conjunto de anotación de una escuadra de NFL.

La historia de Eswinn es muy peculiar, si bien empezó a bailar desde 11 años, fue recientemente que probó suerte con los Rams, audicionó en plena pandemia, pero eso no fue impedimento para que se ganará un lugar en el equipo de porristas de los actuales campeones de la NFL.

“Fue chistoso porque nunca me imaginé que durante la pandemia pudiera haber audiciones, pero mi compañero que fue el primer hombre en el grupo de porristas de los Rams me inspiró y me ayudó a audicionar para el equipo. No creía en mí mismo de que pudiera cumplir mis sueños, pero le eché ganas y pasé la audición y fui el primer latino, mexicano, hombre y estoy muy feliz de representar a mi comunidad latina”, comentó.

Eswinn explicó que desde un inicio se sintió muy bien arropado por las y los veteranos del grupo pues si hay algo que los destaca es que son una familia.

“Son increíbles, somo una familia”, indicó, ayudado por su compañera Yalissa, otra integrante de ascendencia latina. En su caso, ella presume que su mamá es de Perú y su padre de Colombia.

Eswinn indicó que sus padres son de Chapala, Jalisco, pero él nació y creció en Los Ángeles se siento muy orgulloso de sus raíces mexicanas.

“Yo he ido dos veces a Chapala. Es es nuestra primera vez aquí en Ciudad de México y estamos muy contentos de venir aquí y muy orgullosos”, finalizó.

