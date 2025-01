Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals EN VIVO NFL Semana 18

Los sueños de gloria de los Bengals se han visto lastrados por una de las peores defensivas de la NFL. Para Cincinnati, sin embargo, hay dos buenas noticias de cara a la última semana de la campaña regular. La primera es que aún hay esperanza, por más pequeña que sea; la segunda es la presencia del quarterback Joe Burrow, quien en 2024 ha presentado su mejor versión.

Las malas noticias para los Bengals parecen ser más. Primero que nada, como ha quedado demostrado a lo largo de la temporada, la mera presencia de Burrow parece que nunca es suficiente. Sus raquíticas esperanzas de postemporada dependen de un triunfo fuera de casa ante un rival que los ha derrotado en tres de las últimas cuatro oportunidades, e improbables reveses de Miami (ante Jets) y Denver (ante los suplentes de Kansas City).

Si bien los Bengals se han mantenido con vida gracias a cuatro victorias consecutivas y Burrow impuso un récord con ocho juegos en fila con al menos 250 yardas aéreas y tres pases de touchdown o más, Cincinnati aún permite 26 puntos por encuentro y tiene cuatro derrotas en partidos en los que su ofensiva ha conseguido al menos 30 unidades.

Con el boleto a postemporada en el bolsillo, Pittsburgh llega al encuentro del sábado con la necesidad urgente de escupir el mal sabor de boca del último mes de temporada y preparar el terreno en busca de su primera victoria en playoffs desde 2016.

Les llevaremos el Minuto a Minuto del partido entre Steelers y Bengals.

HERE THEY COME 😤 pic.twitter.com/YkyZtCiNpO

— Pittsburgh Steelers (@steelers) January 5, 2025