NFL: Kansas City vs Pittsburgh EN VIVO Semana 17

Este domingo 25 de diciembre, los Kansas City Chiefs (14-1) se medirán ante los Pittsburgh Steelers (10-5) en el inicio de la Semana 17 de la NFL. Los Chiefs, ya campeones de la AFC Oeste, buscan mantener su liderato en la Conferencia Americana.

Mientras que los Steelers, empatados con los Baltimore Ravens en la AFC Norte, necesitan la victoria para mantenerse en la lucha por la división.

Kansas City llega como el equipo más dominante de la liga, mientras que Pittsburgh pelea por un puesto en los Playoffs. Este crucial duelo será una gran oportunidad para ambos de acercarse a sus objetivos.

Les llevaremos el Minuto a Minuto del Chiefs vs Steelers

