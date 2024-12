Houston Texans vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL Semana 16

¡SE ACABÓ! ¡KANSAS DERROTA EN CASA A TEXANS 19 A 27!

THAT’S ANOTHER HOME DUB pic.twitter.com/RIiAQrbOh5 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 21, 2024

¡ÚLTIMO CAURTO! Chiefs con ventaja y Texans busca empatar HOU 19-24 KC

¡TOUCHDOWN, KANSAS! ¡LOS LOCALES AUMENTAN LA VENTAJA! Gran ofensiva que deja puntos. HOU 16-24 KC

¡TOUCHDOWN, TEXANS! Dell recibe un grandioso pase en zona prometida pero sale lesionado gravemente. HOU 16-17 KC

CJ Stroud connects with Tank Dell for a 30-yard touchdown



TERMINA LA PRIMERA MITAD DEL PARTIDO: HOU 10-17

Halftime lead pic.twitter.com/dQuw3J2UMo — Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 21, 2024

¡TOUCHDOWN, KANSAS! ¡BUENA OFENSIVA DE CHIEFS! HOU 10-14 KC

¡TOCUHDOWN, TEXANS! ¡LA VISITA ADELANTA EL MARCADOR! HOU 10-7 KC

CJ Stroud cross-body throw on the run to Dalton Schultz to put Houston ahead



¡TOUCHDOWN, KANSAS! ¡CHIEFS YA SE PONE ARRIBA! HOU 0-7 KC

MAHOMES TAKES IT HIMSELF FOR THE TD



¡COMENZÓ EL PARTIDO! ¡YA SE ENFRENTAN CHIEFS Y TEXANS!

Este sábado 21 de diciembre, a las 12:00 PM, el Arrowhead Stadium será testigo de un emocionante enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans en la Semana 16 de la NFL. Con ambos equipos en busca de consolidar su camino a los Playoffs, el partido promete ser una batalla intensa.

Los Chiefs, actuales campeones y líderes de la AFC Oeste con un impresionante récord de 13-1, llegan como favoritos. Patrick Mahomes continúa liderando una de las ofensivas más temidas de la liga. Sin embargo, los Texans, con un sólido récord de 9-5 y liderados por el prometedor C.J. Stroud, han demostrado ser un rival competitivo capaz de dar sorpresas.

A pesar de la diferencia en experiencia y calidad ofensiva, se espera un duelo parejo donde Houston buscará aprovechar cada oportunidad para complicar a Kansas City. Aunque los Chiefs parten con ventaja, los Texans no serán un rival fácil de doblegar en esta crucial batalla de la NFL.

