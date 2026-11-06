Rashee Rice, receptor de los Chiefs, se declara en bancarrota con deuda de 3.45 millones de dólares

El jugador de Kansas City solicitó acogerse al Capítulo 7 de la ley de bancarrota en Estados Unidos

Rashee Rice, receptor abierto de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl LVIII, atraviesa un complicado momento fuera de los emparrillados. El jugador de 26 años presentó una solicitud de bancarrota ante un tribunal federal de Texas, en la que reportó deudas superiores a los 3.45 millones de dólares, derivadas principalmente de problemas legales y demandas civiles.

De acuerdo con los documentos judiciales, el jugador solicitó acogerse al Capítulo 7 de la ley de bancarrota estadounidense, un procedimiento que contempla la liquidación de determinados bienes para cubrir las obligaciones económicas. Entre los detalles de su expediente destaca que incluso habría utilizado su anillo de campeón de la NFL como garantía para cubrir compromisos con su abogado.

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¿Por qué Rashee Rice tiene una deuda de 3.45 millones de dólares?

Según los registros judiciales, aproximadamente 2.1 millones de dólares de sus obligaciones financieras están relacionados con procesos legales y litigios civiles. Una parte importante corresponde a las demandas presentadas por las víctimas del accidente automovilístico que protagonizó en Dallas durante 2024, cuando participó en un choque múltiple relacionado con exceso de velocidad.

Por aquel incidente, Rice también recibió una suspensión de la NFL y enfrenta consecuencias legales que incluyen 30 días de prisión y cinco años de libertad condicional. A estos problemas se suma una demanda presentada por una expareja, quien lo acusa de presunta agresión por hechos que habrían ocurrido entre 2023 y 2025.

El principal acreedor del receptor reclama 979 mil 837 dólares, cantidad relacionada con un acuerdo civil alcanzado en 2025 por el accidente. Además, las víctimas del choque mantienen reclamaciones por un total combinado de 700 mil dólares, mientras que su expareja solicita 200 mil dólares por los supuestos daños.

Sin embargo, Rice impugnó parte de las cantidades reclamadas en los procesos que continúan pendientes, de acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal.

Rashee Rice condenado a 30 días de prisión | AP

Rashee Rice entregó su anillo del Super Bowl como garantía

Uno de los detalles que más llamó la atención de la solicitud financiera fue la inclusión del anillo de campeón del Super Bowl LVIII, cuyo valor estimado es de 160 mil dólares. El objeto fue entregado como garantía a Thomas McMurray, abogado del jugador en los litigios civiles que enfrenta.

En el mismo expediente, Rice declaró activos personales por 677 mil 54 dólares. De esa cantidad, 421 mil 825 dólares corresponden a compensaciones diferidas, 39 mil 241 a bienes no exentos y 13 mil 640 a dinero en cuentas corrientes. También se detalló que el jugador actualmente alquila su residencia.

El receptor firmó un contrato de novato por cuatro temporadas y 6.49 millones de dólares después de ser seleccionado en el Draft de la NFL. Pese a ese acuerdo, su situación económica se ha complicado por los compromisos legales que acumula.

Rashee Rice con Kansas City Chiefs | AP

¿Cómo le ha ido a Rashee Rice con los Chiefs esta temporada?

Los problemas del jugador también han tenido repercusiones en el terreno deportivo. Durante la presente campaña, Rice ha tenido una participación limitada debido a complicaciones físicas que solamente le han permitido disputar cinco encuentros.

En esos partidos, el receptor de Kansas City registra 20 recepciones para 243 yardas y dos anotaciones, números que contrastan con las expectativas que existen sobre él dentro de la ofensiva de los Chiefs.