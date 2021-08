Abraham Ancer tras su participación en los JJOO: 'Ya me estoy peleando por estar en París 2024'

Abraham Ancer terminó en la posición 14 en el torneo de Golf dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, lejos de lamentarse por no obtener medalla, el mexicano ya piensa en la siguiente justa de París 2024.

"La verdad es que se sintió bastante bonito más allá de que no estamos jugando por puntos o dinero; estamos simplemente jugando por llevar una medalla a nuestro país y se sintió increíble, me estoy peleando por estar en París en tres años, es algo que me voy a estar matando por estar en el equipo mexicano representando a nuestro país en este deporte y antes de retirarme me encantaría tener una medalla olímpica", declaró.

El mexicano destacó que seguirá trabajando para poder darle a México una presea olímpica en el golf.

"Siempre hay que ver a futuro, la siguiente semana tengo un torneo bastante importante, pero lo bonito de representar a nuestro país en un torneo como este lo quiero volver a vivir las veces que sea y llevarme una medalla sería impresionante", aseguró.

