Carlos Ortiz sobre Tokio 2020: 'Si encuentro más calles estaré en una gran posición'

El mexicano Carlos Ortiz, segundo clasificado en el torneo de golf tras la disputa de la segunda jornada, aseguró que si encuentra "más calles los próximos días" cree que estará en disposición de "acabar en una gran posición".

"He aprendido que es mucho más fácil desde el fairway. Cuando estás en la calle puedes ser agresivo con los greens tan blandos. Con los greens tan perfectos, una vez que empiezas a hacer las lecturas correctas es fácil hacer putts", explicó el jugador de Guadalajara, que es segundo a un golpe del líder provisional, el estadounidense Xander Schauffele.

Ortiz hizo un gran 'eagle' en el par cuatro del sexto hoyo. "Fue un driver perfecto. Me ha costado mucho pegarlo, pero por alguna razón fue perfecto. Pequé un gran drive y Mikey, mi caddie, hizo una gran lectura y conseguí hacer un dos", explicó.

El mexicano se declaró encantado con la vida en la Villa Olímpica. Calificó como una "gran experiencia" estar rodeado de tantos deportistas.

"Es realmente toda una experiencia. Estoy compartiendo piso con un boxeador (Rogelio Romero), él termina su pelea, regresa a las 11 pm y yo me despierto a las 4:00. Se mete en el baño de hielo, despierta a todo el mundo y por la mañana dice 'lo siento, todavía tengo adrenalina. Estoy tratando de calmarme, perdona si te despierto", explicó

"Esto no se consigue en ningún otro sitio. Es divertido, me encanta hasta ahora. No creo que tenga ni idea de golf pero va a luchar sobre las 7 de la tarde, así que espero que si gana no vuelva tan excitado como la última vez y despierte a todos en el apartamento", apuntó.

