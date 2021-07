Dafne Navarro ya piensa en París 2024 tras concluir su participación en Tokio 2020

Después de concluir su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gimnasta mexicana Dafne Navarro ya piensa en la próxima justa de París 2024 y destacó el aprendizaje que obtuvo con el octavo lugar que consiguió en la prueba de trampolín.

“Me llevo muchísimas cosas. Es el sueño que se volvió realidad y pues se lo dedico a todos mis amigos, a mi familia y a la gente que confió en mí. No hubiera cambiado nada. Lo hice muy bien, me siento muy a gusto con mi participación, era la única latinoamericana, tengo diploma olímpico, estoy muy agradecida con todo”, declaró Navarro para Marca Claro.

“Me transformó como deportista, desde ahorita ya estoy creciendo muchísimo. Saber lo que es estar en unos Juegos Olímpicos es increíble. Ya estoy pensando en París 2024, ya me vi allá”, aseguró.

Navarro relató como fue para ella su pase a la Final y lo que sucedió por su mente cuando estuvo compitiendo en el Centro de Gimnasia Ariake.

“Una experiencia increíble, desde la preliminar me sentía muy bien, muy tranquila, segura de mi trabajo. La verdad sabía que era muy, muy difícil pasar a la final y ya en ella me quedé así de ¡wow! estoy en la final de hecho sabía que era el día de hoy, pero al terminar de competir pensé que era mañana, no sabía qué estaba pasando. Estoy sin palabras”, detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: ¿QUÉ MEXICANOS FALTAN POR COMPETIR EN JUEGOS OLÍMPICOS?