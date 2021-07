DT de Selección Mexicana de Softbol: 'Es un sueño el participar en Tokio 2020'

El trabajo duro, la disciplina y nunca haberse rendido es la base del éxito de la Selección Mexicana de Softbol que hará historia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, el conjunto dirigido por Carlos Bernaldez obtuvo su primer gran resultado al ganarle a Puerto Rico, contra todo pronóstico, y clasificó al Mundial de la especialidad.

“Ha sido muy complicado por la gente que no cree en nosotros, por la gente que habla mucho, que no tiene idea de lo que hemos batallado, de lo que hemos sufrido, el tiempo que le hemos dedicado, las cosas que hemos dejado de hacer, el tiempo que no hemos estado con la familia para estar con la selección. Pero bueno, todo esto tiene su recompensa y aquí estamos a punto de competir en Juegos Olímpicos”, platicó Bernaldez en entrevista con RÉCORD.

La Selección escaló del lugar 16 mundial a la quinta posición en 2016, dos años después fue sexta y conquistó la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en los Panamericanos Lima 2019 finalizaron cuartas y en el Preolímpico conquistaron el tan anhelado boleto a la máxima justa deportiva al terminar invictas.

"Lo describo como un equipo muy balanceado, lleno de juventud, lleno de amistad, lleno de cariño que va preparada para grandes retos".

“Vamos a realizar ese sueño tanto para nosotros como para México que tiene tantas expectativas en nosotros. Si ellas hacen exactamente lo que saben hacer y jugamos como lo hicimos en el clasificatorio no debemos de tener problemas para ganar una medalla. Debemos de seguir haciendo historia”, enfatizó el manager de ella selección tricolor.

