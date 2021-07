Esmeralda Falcón sobre su participación en JO: 'Todo mundo me dijo que era imposible lograrlo'

Inspirada en el Kung Fu y en las películas de Bruce Lee y Jackie Chan, Esmeralda Falcón se inició en el boxeo a los 18 años de edad sin imaginar que pondría el nombre de México en lo más alto, gracias a sus históricos resultados.

Esmeralda se convirtió en la primera púgil mexicana en conquistar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018, en los Panamericanos de Lima 2019 se colgó la medalla de bronce y se convirtió en la primera boxeadora mexicana en clasificar a Juegos Olímpicos.

“Es un orgullo, una realización personal y un sueño que tenía a pesar de que al principio todo el mundo me dijo que iba a ser imposible lograrlo. Creo que todos esos comentarios fueron claves quizá para aferrarme a esta disciplina.

“Quiero mostrar la mejor versión de Esmeralda Falcón, quiero disfrutar la competencia, vivirla al máximo, tranquila, segura de que puedo estar en el medallero”, platicó Falcón en entrevista con RÉCORD.

Barranquilla 2018 fue un parteaguas en la carrera de la púgil capitalina de 25 años de edad.

“Siempre dicho que es mi competencia más importante porque de ahí hubo un ascenso en mi carrera, pero también a nivel personal porque fue la más bonita, pero también la más triste. La más bonita porque me estaba realizando como deportista, pero como persona habían muchos conflictos, quizá lo económico, a nivel académico pues también había problemas porque la escuela no me estaba apoyando de la manera que a mí me hubiese gustado, estaba siendo difícil.

“La presión de decir ya debería estar quizá independiente, en lugar de estar dándoles preocupaciones a mis papás debería de estarles ayudando y dejar ir a algunas personas creo que ha sido una de las cosas más importantes y más dolorosas que tuve que tomar para poder lograr la medalla de Juegos Centroamericanos”, recordó.

Falcón es sinónimo de lucha y perseverancia. Rompió esquemas, sobresalió con honores en el deporte a pesar del asma que sufre desde la infancia, derrumbó los prejuicios que enfrentó solo por el simple hecho de ser mujer cuando decidió dedicarse al boxeo y le ganó la batalla al Covid-19.

CONSCIENTE DE SU FORTALEZA

Esmeralda Falcón da una mirada al pasado y agradece la fortaleza que ha tenido para no rendirse ante los diferentes obstáculos que ha atravesado hasta llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me diría gracias por no haberte dado por vencida, sigue adelante, sigue confiando en ti, pase lo que pase sabes qué cuentas contigo misma, sabes de lo que eres capaz, eres una mujer fuerte, eres una mujer determinada y aferrada y nadie tiene el poder para detenerte más que tú y gracias por haber aguantado tanto en el ciclo”, mencionó Falcón en entrevista con RÉCORD.

La boxeadora de 26 años de edad se dijo orgullosa de representar a la Secretaría de Marina, que significa un gran apoyo en su carrera deportiva.

“Es una manera más de enaltecer a mi país, ser parte de la Marina es ser un ejemplo para la sociedad. Tenemos diferentes opciones para poder poner en alto el nombre de tu país y, sobre todo de hacer sentir orgullosos a nuestros padres, somos personas y ciudadanos correctos en toda la extensión de la palabra, no sólo como deportistas, sino como ciudadanos como padres, como hijos, como hermanos. Eso es lo importante”, mencionó Falcón, quien buscará subir al podio olímpico en la categoría de 60 kilogramos.

Esmeralda lleva con orgullo el sobrenombre de “La Pantera” que le puso su padre, quien a pesar de las dificultades en casa han apoyado su trayectoria deportiva.

