Kevin Berlín sobre su participación en JO: 'Después de 13 años estoy logrando mi sueño'

Kevin Berlín cambió el balón de futbol por los clavados, deporte que comenzó a practicar a los siete años, que le apasiona por las sensación que le da de volar y en el que hará su debut olímpicos en Tokio 2020.

“Llegar aquí fue complicado, varias cosas hay que hacer, sacrificios, después de 13 años estoy logrando mi sueño y obviamente hay que hacer cosas para llegar aquí, dejar a la familia, dejar amigos, dejar tu ciudad. Son movimientos que hay que hacer para llegar a donde quieres estar y son necesarios, al final todo vale la pena”, platicó Berlín en entrevista con RÉCORD.

“Gracias a mi hermana entré a clavados bien, porque primero estaba en fUtbol, de cinco a siete años, la cosa es de que yo tenía que estar haciendo algo, no podía estar en mi casa y los entrenamientos de clavados eran todos los días, ella quería entrar, la acompañé y así nació todo esto. Gracias a mi hermana estoy aquí”, recordó.

Kevin hará su debut en la máxima justa deportiva en la plataforma de 10 metros sincronizados junto a Diego Balleza. Rumbo a Tokio 2020, el clavadista de 20 años de edad conquistó dos oros en la prueba individual y sincronizados en su primera competencia en Juegos Panamericanos Lima 2019 y se impuso en el control técnico de clavados.

“En Lima fue cuando creía que si podía, estaba seguro que sí iba a poder estar aquí, pero justo tuve una lesión antes de la Copa del Mundo, la cuarentena, el aplazamiento de los Juegos, entonces me llegaron ideas que no iba a poder estar en mis primeros Juegos Olímpicos. Pero justo cuando tienes la oportunidad te motivas y confías en ti, y lo que más me gusta de mí es que confío en mí y también confío en mi pareja que es Diego”, recordó el veracruzano.

“Diego y yo somos parecidos, varias personas nos han dicho que no podemos, que no íbamos a llegar, nos han quitado de competencias, entonces en eso estamos igualitos, somos casi casi gemelos en ese aspecto. Somos guerreros y a pesar de que nos digan que no, estamos aquí luchando”, enfatizó.

ASPECTO MENTAL, LA CLAVE

Kevin Berlín es un guerrero incansable que lucha día a día y no se rinde en su objetivo de hacer historia en los clavados de México.

El saltarín de 20 años de edad se hizo viral tras declarar que los flojos también ganaban medallas después de subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Lima 2019. A partir de ese momento evolucionó como clavadista y persona.

“Fue un lapso donde cambió todo, empecé a conocer gente y pues en ese momento no esperaba ese boom que se dio en esa competencia pero cambié en mi de mi forma de ser hablando de entrenamiento, sabiendo que con lo que había logrado, que puedo hacer mucho más y que puedo estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces me daba la sensación de que tenía la oportunidad estar aquí y cambié mucho en el aspecto mental”, platicó Kevin en entrevista con RÉCORD.

“Ya lo tenía guardado, ahora sí que mi exentrenadora me decía eso, entonces se te queda guardado, te dicen cosas que con flojera no vas a lograr nada y por eso salió la declaración. Lo tenía guardado y tenía que soltarlo, tenía que dejar eso atrás y así quedó, lo dije y seguí adelante. Me hice famoso por mi declaración pero no quita el hecho de que también gané las dos medallas”, agregó.

Así como lo hizo en su debut de Juegos Panamericanos, Kevin Berlín trabaja para subir inmortalizar su nombre en el Olimpo.

“Kevin Berlín es un chico que está logrando un sueño que lleva desde pequeño, que siempre ha querido estar en unos Juegos Olímpicos y que ama mucho los clavados. Es un chico que a pesar de que le digan que no puede, sigue estando en la lucha y llega a donde quiere estar”.

