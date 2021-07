Tokio 2020: Ale Valencia pide a la afición que sigan confiando tras su eliminación

Fueron solo 12 milímetros los que separaron a Alejandra Valencia de la Semifinales del Tiro con Arco femenil en Tokio 2020. La sonorense cautivó a los mexicanos que se desvelaron por ver su actuación. Su sonrisa se plasmó en el rostro de todos los compatriotas que se quedaron con un gran sabor de boca tras la exhibición de primer nivel que dio junto a la estadounidense Mackenzie Brown.

Fueron casi 10 minutos de agonía los que se vivieron en el campo de tiro con arco, ubicado en Yumenoshima. Valencia y Brown rayaron en la perfección y en cada flecha dejaron el alma en un duelo que acaparó la atención de todo el país, cuando el reloj ya rebasaba la una de la mañana en el centro de México. Tras la eliminación, la arquera pidió, muy a su estilo, una disculpa a todos sus compatriotas.

“Les pido perdón por los infartos, desesperación y todo ese ritmo cardiaco alto que le di a todos, perdón. Así es el tiro con arco, así es el show. Quería ganar, hice lo mejor que pude, bueno… sí lo hice lo mejor que pude pero pude hacerlo mejor”, dijo entre risas para Marca. “Sigan viéndonos, confiando en nosotros porque aquí vamos a seguir haciendo lo mejor que podamos. Muchas gracias”, añadió muy contenta con el lugar que alcanzó.

La sonrisa de Valencia devolvió la esperanza a los aficionados que vivieron una noche pesada con los eventos olímpicos en donde se vieron involucrados atletas mexicanos. Más allá de los resultados, los representantes de la bandera tricolor están cumpliendo sus propios sueños y fungen como figuras de inspiración para los millones de niños que hay en México. El podio está solo a un paso en algunas disciplinas, en otras el trabajo debe de ser aún más duro pero los resultados no están a años luz de distancia.

“Me voy bien, por eso no me ven destrozada ni nada, porque sí tuve errores, el match lo pude haber ganado fácil, bueno no fácil pero más rápido de lo que fue. No lo hice porque tuve mis errores y eso es lo que tengo que mejorar para la siguiente”, declaró Alejandra Valencia, quien regresará con un bronce a casa, tras su participación en la categoría mixta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: ARANZA VÁZQUEZ AVANZÓ A LA FINAL DE TRAMPOLÍN DE TRES METROS