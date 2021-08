Tokio 2020: Aremi Fuentes consagró su trayectoria en JO tras 14 años de entrega

Con base a su dedicación, disciplina, esfuerzo y entrega durante 14 años, Aremi Fuentes consagró su trayectoria deportiva con la medalla de bronce en su debut olímpico en Tokio 2020.

La presea no fue casualidad ni una sorpresa, la chiapaneca de 28 años de edad ha edificado una exitosa carrera deportiva. Inmortalizó su nombre en el Olimpo donde hizo historia al darle a México su primera presea de halterofilia en esta justa tras el bronce.

Se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Pattaya, Tailandia, 2019 en la prueba de envión, ese mismo año se adjudicó ella plata en los Juegos Panamericanos de Lima, ademen los Juegos de la Juventud Singapur 2010as ganó oro y plata en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

"Empecé a los 14 años, recalco que a esa edad como que en realidad no me gustaba mucho esta disciplina, entonces estaba inestable, regresaba a atletismo, luego a halterofilia.

"A los 17 años fui la primera mujer en representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010, fue cuando dije '¡wow!' con un año de entrenamiento pude lograr esto, entonces puedo llegar un poco más lejos y pues así como me enganche más en halterofilia", recordó la medallista olímpica y mundial en entrevista con RÉCORD previo a Tokio 2020.

Aremi llegó a sus primeros Juegos Olímpicos posicionada en el cuarto lugar del ranking mundial en la categoría de 76 kilogramos y cerró con broche de oro el ciclo olímpico con el podio en Tokio 2020.

"Es un deporte que requiere de mucha concentración, de mucha fuerza, todos los días te desafías a ti mismo, en cada competencia también, creo que nuestro rival a vencer es uno mismo, siempre lo he dicho.

"Soy una chica muy perseverante, me destacó por ser muy insistente, cuando no me salen las cosas trato y trato hasta que me salgan, trato de que se puedan dar las cosas y por eso me caracterizo", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: ALFONSO LEYVA CAYÓ EN OCTAVOS DE FINAL EN LUCHA GRECORROMANA