Damaris Aguirre: 'Desde pequeña se veía que Aremi Fuentes iba a ser grande'

Desde pequeña, Aremi Fuentes mostró su ímpetu, fortaleza y capacidades para brillar en la halterofilia, aseguró Damaris Aguirre, medallista de bronce de los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

"Me da mucha emoción que sea ella quien lo logre, ella rompió mis récords nacionales, desde chiquita se veía que iba a ser grande, tiene una medalla de Juegos Olímpicos de la Juventud, tiene una gran carrera, pero necesita a su entrenador, necesita quien la conoce, quien la ha desarrollado, aquí en la forjado", platicó Aguirre en entrevista con RÉCORD.

Aremi conquistó la tercera medalla de México en Tokio 2020 tras colgarse la medalla de bronce en los 77 kilos.

"Sigo emocionada, me tocó narrar su competencia y es una competencia que significa mucho para mí, es la categoría donde competía, anteriormente era la 75 y ahora es la categoría de 76 kilogramos y ver desde esta parte los Juegos Olímpicos, narrarlos, sentir la emoción, la adrenalina junto con ella.

"En la mañana decía 'hoy va a ser un gran día, sabía las posibilidades reales que tenía pues estaba ranqueada cuarta mejor del mundo pero no quería narrarlo, ni decirlo porque no quería poner más peso del que ella tenía que levantar, de la presión que ella sentía porque es muy exigente consigo misma, entonces no quería añadirle un peso extra a lo que ella tenía que hacer, debía de hacer o se había puesto como meta lograr", recordó.

Aremi es la segunda mexicana en subir a un podio olímpico en esta disciplina después de que Soraya Jiménez (q.e.p.d) conquistó el oro en Sídney 2000. Conquistó la cuarta presea de halterofilia, solo que Damaris (75kg) y Luz Acosta (63kg), medallistas de bronce en Beijing 2008 y Londres 2012, respectivamente, recibieron la presea posteriormente por el reacomodo de posiciones tras la descalificación por dopaje de sus rivales.