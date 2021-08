Tokio 2020: Carrillo y Sandoval se despiden del Pentatlón Moderno en las posiciones 33 y 35

Los mexicanos Álvaro Sandoval y Duilio Carrillo cerraron su participación en el Pentatlón Moderno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los lugares 33 y 35 respectivamente.

Sandoval logró una participación histórica al conseguir el primer lugar en el grupo 2 de la prueba de natación 200 metros libres, con un tiempo de 2 minutos, 2 segundos y 52 centésimas.

Duilio Carrillo no se quedó atrás en el grupo 3 metiéndose en la tercera posición con un tiempo de 2 minutos, 4 segundos y 8 centésimas.

En la competición de esgrima, el mexicano Sandoval venció al alemán Patrick Dogue pero en la siguiente ronda fue eliminado por el japonés Shohei Iwamoto. Carrillo fue eliminado por el español Aleix Heredia.

¡Gran esfuerzo! Los pentatletas Duilio Carrillo y Álvaro Sandoval concluyeron su participación en los #JuegosOlímpicos #Tokyo2020 en los lugares 33 y 35, respectivamente, en el #ModernPentathlon, que se realizó en el Estadio de Tokio .#ADejarHuellaenTokiopic.twitter.com/TeG6PfrLCz — CONADE (@CONADE) August 7, 2021

En la competencia ecuestre, los mexicanos quedaron muy alejados del Top 10 para conseguir medalla, Carrillo se quedó en el puesto 21 con 504 puntos y Sandoval logró posicionarse en el puesto 31 con 472 puntos.

Lo ecuestre no sólo depende del atleta, se basa en el caballo, los animales son sorteados y por cada salto o falla que tengan en el circuito, a los atletas se les restan uidades de un total inicial de 300 puntos, Sandoval lograba los 250 pero en la sexta ronda no logró dar tres saltos y fue descalificado. Carrillo no tuvo buena suerte con su corcel y al momento que tuvo que hacer tres saltos, su caballo mostró rebeldía por lo que no logró llevar a cabo el circuito y también fue eliminado.

Los mexicanos cerrararon la última prueba de tiro con láser con los tiempos de 6 minutos, 09 segundos, 15 centésimas por parte de Carrillo quedando en el sitio 33 y 6 minutos, 35 segundos, 77 céntesimas fue el tiempo de Sandoval que lo dejó en la posición 35.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: ENTRENADORA DE PENTATLÓN MODERNO FUE SUSPENDIDA POR GOLPEAR A SU CABALLO