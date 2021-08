Tokio 2020: Nuria Diosdado, con el objetivo de posicionar a México en natación artística

Nuria Diosdado es una revolucionaria de la Natación Artística mexicana, una sirena que se sobrepuso a las adversidades y que sueña con hacer historia en sus terceros Juegos Olímpicos: Tokio 2020.

La capitana del dueto tricolor tiene el objetivo de posicionar al país en el noveno lugar que obtuvo en Sídney 2000 y que hasta el momento es el mejor resultado de México en la máxima justa deportiva en esta disciplina.

“Estoy segura y sabía que los Juegos Olímpicos de Tokio serían históricos por cómo iban a hacer, nunca me imaginé que iban a ser históricos porque los viviríamos dentro de una pandemia, pero ya por el hecho de estarnos preparando como lo estamos haciendo me da mucha emoción y muchísimo energía de llegar, de salir adelante y sobre todo porque voy a hacer historia para el país”, platicó Diosdado en entrevista con RÉCORD.

La sirena mexicana logró la clasificación a Tokio 2020 tras refrendar la medalla de plata del dueto, junto a Joana Jiménez, en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Mis terceros Juegos Olímpicos son un sueño hecho realidad. Creo que si me hubieran contado que iba a estar viviendo una tercera edición no me lo hubiera creído. Estoy emocionada, lista, con muchas ganas de competir. Seguir construyendo este sueño me hace saber que mi carrera ha sido completamente satisfactoria, he roto todas las limitantes que en algún momento me puse o me pusieron y me siento completamente satisfecha”, mencionó Nuria.

En 2010, la sirena tricolor vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera tras dar positivo por clembuterol, por lo que le retiraron las medallas que conquistó en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez y fue suspendida un año. Incidente que la llenó de fortaleza y fue el motor para hacer grandes cosas en el deporte.

“Creo que lo principal es el orgullo personal, tuve un obstáculo a temprana edad en mi carrera, un obstáculo grande y me hizo como decir necesito limpiar mi nombre y demostrar quién soy. Entonces ese orgullo de querer salir adelante, esas ganas, esa valentía, la fortaleza que tengo que vivo, comulgo con esos valores dentro de mi vida son los que siento que me han llevado lejos”, recordó.

“Hoy le diría a esa Nuria que nunca tenga miedo, que no importa lo que la gente le diga, que siempre siga adelante, que muchas veces habrá obstáculos en el camino, pero que no tenga miedo a superarlos, que van a ser escalones en su vida que le van a ayudar a crecer y sobre todo que disfrute cada momento. Que abrace a la gente con la que está porque en algunos años ya no estarán varios de ellos, entonces que los abrace con todas sus fuerzas y agradezca por esa gran familia, ese gran equipo que va a ir teniendo en su carrera deportiva que la van a hacer llegar muy lejos”, explicó.

TORONTO 2015, UN PARTEAGUAS

Los Juegos Panamericanos Toronto 2015 fueron un parteaguas en la carrera deportiva de Nuria Diosdado, capitana del equipo de Natación Artística.

“Fue una competencia que nosotras íbamos preparadas para ganar una medalla y buscábamos el bronce, pero nunca vimos que podíamos aspirar a más. Nosotros nos preparamos para ganarle a Brasil y hasta ahí. Cuando llegamos y competimos, vemos que Canadá nos tenía miedo, que le ganamos a Estados Unidos, que México se pone en la segunda posición tanto en dueto como en equipo.

“Recuerdo esa emoción de voltear, ver las calificaciones y festejar con mi equipo ahí en la plataforma y de verdad fue un festejo real porque ni lo veíamos venir y eso nos enseñó mucho, nos enseñó que tienes que tirarle al primer lugar siempre, a no ver en chiquito”, recordó Nuria en entrevista con RÉCORD.

En Toronto, México hizo historia al adjudicarse la medalla de plata en la rutina libre del dueto y del equipo, pues terminó con la sequía de 16 años sin una medalla continental en esta disciplina. Preseas que refrendó en Lima 2019.

“Toronto fue la competencia que más me ha gustado y la que he disfrutado más es Barranquilla 2018 por lo que significaba, sentía que iban hacer mis últimos Juegos Centroamericanos, entonces los viví de principio a fin gozando el éxito que México tiene a nivel centroamericano y dejándolo todo”, rememoró Diosdado, quien se inició en la natación artística a lo cinco años de edad, sin imaginarse que se convertiría en el ícono de este deporte mexicano.

