Tokio 2020: Andy Murray dijo adiós a los JO tras caer en dobles 

Andy Murray, medallista olímpico de oro en Londres 2012, así como en Río 2016 en la disciplina tenis, fue eliminado en la competencia de dobles junto a su pareja Joe Salisbury. El inglés, que además cuenta con tres títulos de Grand Slam en su carrera, cayó en la ronda de cuartos de final, ante sus similares de Croacia.

La pareja croata de Marin Cilic e Ivan Dogic le ganó a la dupla británica 4-6, 7-6 (2), 10-7, para terminar con el sueño de otra presea olímpica para Murray, que da por concluida su participación en Tokio 2020, pues previamente había abandonado la competencia de singles, para enfocarse en los dobles.

En los cuatro duelos de la fase de grupos, los británicos mostraron altibajos. Ante Francia ganaron sin complicaciones, al igual que contra Argentina. En el tercer partido, fueron derrotados por Japón 6-3 y 6-4 y en el último partido de grupos le ganaron a Alemania 6-2 y 6-7.

Para el partido de cuartos de final ante Croacia, se notó el cansancio de Andy Murray, de 34 años, que precisamente abandonó la competencia de singles por molestias físicas: “Estoy muy decepcionado por tener que renunciar (a los singles), pero el cuerpo médico me desaconsejó participar en los dos torneos. He tomado por lo tanto la difícil decisión de retirarme del cuadro individual y centrarme en el doble junto a Joe Salisbury”, declaró el británico.

Es probable que el partido ante Croacia sea el último de Andy Murray en unos Juegos Olímpicos, pues con 34 años y sus repetidas lesiones, parece difícil que pueda llegar a París 2024. Tras la derrota, el tenista comentó lo siguiente: “He acabado este partido y le he dicho a mi equipo que no estoy contento con cómo he jugado […] he puesto mucho trabajo en llegar hasta este punto, pero no fui capaz de entrenarme y de jugar como me gustaría en esta clase de partidos”, declaró Murray.

En toda su carrera olímpica, Andy Murray consiguió tres medallas olímpicas: Dos oros en singles (Londres 2012, Río 2016) y plata en dobles mixtos (Londres 2012).

