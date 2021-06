Ana Guevara, sobre caso Jessica y Yareli Salazar: 'En lo personal, no estoy de acuerdo'

La Federación Mexicana de Ciclismo decidió no otorgarle las plazas olímpicas para Tokio 2020 a Jessica y Yareli Salazar que ganaron en velocidad y ómnium, respectivamente, declaró Ana Guevara.

"Se convocó a una reunión precisamente pues tratando de equilibrar una decisión que meramente termina al final de la mesa acreditando la Federación de Ciclismo. La idea era hacer una decisión colegiada, preponderando y atendiendo la trayectoria de las atletas, los resultados que han tenido estas atletas y los criterios que se llevaron a cabo para poder clasificar. Caso distinto a los demás deportes, acá sí es por puntos, marcas, tiempos y lamentablemente no se llegó a un acuerdo.

"La decisión la asume totalmente la Federación, de tal forma que nos exime tanto a la Jefatura de Misión de los Juegos Olímpicos, como al Comité Olímpico, como a mí. El presidente de la Federación determinó que asumía totalmente el decidir quién iba y quien no iba bajo los criterios que él decidió de última hora, los cuales, ahora sí a lo personal, no estoy de acuerdo, pero que finalmente no que toca a mí tomar una decisión clara ni precisa en la mesa al momento de decidir esto. Acompañé a ambas en justificar y un poco en argumentar por qué sí deberían estar en el equipo y la Conade se pronunció y apoyó en todo momento la posibilidad de generar un nuevo criterio era que conformaran el equipo”, explicó la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)

Jessica, subcampeona mundial en los 500 metros contrarreloj, Récord Guiness y campeona de Juegos Panamericanos Lima 2019 en velocidad por equipos, ganó la plaza olímpica con Daniela Gaxiola en el Mundial de Berlín 2020. Sin embargo en el campeonato nacional de la Federación Mexicana de Ciclismo, celebrado el 29 de mayo, terminó en tercer lugar. Por ello la FMC decidió que Gaxiola y Yuli Verdugo serán las que representen a México en velocidad individual, por equipos y keirin.

Mientras que Yareli Salazar, quien es número 16 del mundo, segunda del continente americano en la prueba de omnium, suma 751 puntos en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y ganó la plaza olímpica para Tokio 2020, no fue contemplada al no conquistar el nacional y la plaza la utilizará Víctoria Velasco. Solo participará en ruta, donde no tiene posibilidades de pelear por una medalla como en ómnium.

"Lo lamentable aquí es que eso de estar generando competencias y competencias me parece que ha sido un error continuo del deporte nacional", lamentó Guevara.

