Mientras tenga la capacidad para hacer clavados, el doble medallista olímpico y subcampeón mundial, Germán Sánchez, continuará luchando para representar con honor a México.

Después de la rotura patelar, que lo dejó fuera de la batalla rumbo a Tokio 2020, “Duva” Sánchez mantiene la ilusión de ir a sus cuartos Juegos Olímpicos en busca de su tercera presea, en París 2024, sin embargo, aseguró que irá paso a paso.

“Inclusive si hubieran dicho ‘hay una posibilidad’, a lo mejor me hubiera arriesgado de igual forma. Creo que vale la pena el buscar un sueño olímpico, una medalla y la verdad que para atletas como yo es muy difícil parar. No pienso en qué pasó, sino que me enfoco en recuperarme y estar lo más pronto posible en la alberca.

“El tiempo lo dirá y si la vida me da la oportunidad de poder seguir representando a mi país en otros Juegos Olímpicos, siempre voy a estar encantado de dar lo mejor de mí. No hay nada mejor que disfrutar lo que haces y hacerlo con excelencia. Me toca recuperarme y lo voy a hacer con excelencia y si después de mi recuperación se me da la oportunidad de competir y hacer clavados, lo voy a hacer con excelencia, siempre”, platicó Sánchez en entrevista con RÉCORD.

El clavadista tapatío mencionó que una de las razones de su lesión pudo haber sido el aplazamiento del Control Técnico, previsto para mayo y que se celebró del 11 al 14 de junio.

“Estábamos terminando el entrenamiento, haciendo cuatro y media vueltas al frente y ahí simplemente mi rodilla no soportó y se rompió el tendón patular. Tuvieron que reconstruir, entonces voy a tener que llevar un buen tiempo, así que voy a tomármelo con calma, van a ser mínimo seis semanas sin apoyo y dentro de esas seis semanas voy a estar buscando ir doblando poco a poco mi pierna y de ahí va a rehabilitación.

“Las molestias siempre han estado ahí, pero creo que un poquito sumando el estrés, el tiempo que se alargó quizá la competencia sí influyó un poquito más, pero si me pongo a buscar muchas cosas, a lo mejor no voy a encontrar qué fue”, mencionó.

