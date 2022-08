Alberto Longo sobre Checo en Fórmula E: "En un futuro a mí me encantaría que viniera"

Alberto Longo, Co-fundador y jefe del Campeonato de Fórmula E, aceptó que ha tenido acercamientos con Sergio Pérez para que corra en este serial, pero sabe perfectamente que el piloto mexicano pasa por su mejor momento en la máxima categoría del automovilismo por lo que se dificulta ese cambio.

“A Checo se lo digo desde hace ocho años casi todos los días 'a ver si se viene, a ver si se viene'. Es complicado cuando uno llega a la categoría reina del deporte motor que es hoy la Fórmula Uno y encima gana carreras y encima llega a un equipazo como Red Bull y es el pilotazo que es. Es muy complicado que se venga a la Fórmula E, pero en un futuro a mí me encantaría”, reveló en charla con medios mexicanos.

La relación de Longo con Checo no es nueva, ya que el español trabajó con el tapatío entre 2008 y 2010, cuando corría en GP2. “No sólo me unen lazos profesionales sino personales con él. Somos buenos amigos, siempre me causa mucho placer hablar con él y que todo su éxito de alguna forma lo considero un poquito mío también, ya que pusimos ahí el granito de arena y le ayudamos a dar el paso de la GP2 a la Fórmula Uno", agregó.

Checo renovó hace unos meses su contrato con Red Bull por lo que seguirá con el equipo austriaco por lo menos hasta finalizar 2023. En estos momentos marcha en la tercera posición del campeonato de pilotos de la presente temporada con 173 unidades, a cinco de distancia de Charles Leclerc que se ubica en la segunda posición. Max Verstappen es líder con 258.

Luego de 13 carreras Pérez suma cinco podios incluyendo un primer lugar en el Gran Premio de Mónaco.

