Ana Guevara se despide como titular de la CONADE: 'Me quedo intensamente tranquila'

A pesar de todas las críticas y señalamientos hacia su gestión, Ana Gabriela Guevara señaló que se va satisfecha por lo hecho al mando de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Asimismo, reiteró que no hay pruebas de que durante su mandato en la CONADE haya habido irregularidades.

En los últimos días de su gestión, Ana presumió los logros de la delegación mexicana en las distintas competencias. Y es que en los Juegos Panamericanos de 2019 se acumularon 136 medallas, en los Juegos Centroamericanos de 2023 su primer lugar en el medallero con 353 preseas, en los Panamericanos de Santiago se obtuvieron 142 preseas, además de las cuatro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y las cinco en París 2024.

Ante estos resultados, la exatleta mexicana comentó que los números hablaron por sí solos. Además, recalcó que en su mandato jamás hubo irregularidades que hayan sido comprobadas, por lo que se queda tranquila por lo hecho durante este sexenio.

“Mi imagen ustedes se han encargado de cultivarla y algunos de entorpecerla. Aquí no se gana medalla, en la administración se trabaja. Actuamos y fuimos correspondientes con esa encomienda… lo único con lo que me quedo intensamente tranquila es que nada de lo que se ha dicho o se anda escribiendo es cierto. Me preocupa la gente que lo ha creído, pero con el tiempo se darán cuenta de que todo ha sido una farsa”, declaró la aún mandataria de la CONADE.

Ante la llegada de Rommel Pacheco para la gestión de la CONADE, Ana Guevara le mandó un mensaje y declaró que se dará cuenta de todo lo que implica tener un puesto de funcionario. Asimismo, arremetió contra los cuestionamientos en su contra y dijo que carecen de validez, pues no hay pruebas contundentes que manchen su gestión.

“Quien me suplirá se dará cuenta de la responsabilidad de ser un funcionario público por lo que implica. Tendrá que repetir lo mismo, porque no es un tema que enfoque sentimentalismos. Hay empatía, hay trabajo, pero también hay una gran responsabilidad. Hay quienes no entienden como funciona el sistema del deporte y se atreven a hacer juicios y señalamientos que carecen de validez y sustento”, agregó.

