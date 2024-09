¿Conade o COM? Alejandra Orozco no descarta ocupar un cargo en el deporte mexicano

Nunca digas nunca. Tras culminar una exitosa carrera como clavadista en los Juegos Olímpicos de París 2024, Alejandra Orozco, planea descansar y disfrutar de su familia. Sin embargo, asegura pronto revelará noticias sobre futuro y no le cierra la puerta a algún día poder tomar un cargo importante al frente del deporte mexicano como ya lo han hecho Ana Gabriela Guevara (titular de Conade), Mary José Alcalá (presidenta del COM) y ahora Rommel Pacheco (futuro titular de Conade).

Luego recibir sus estímulos por su cuarta y última participación en Juegos Olímpicos, RÉCORD pudo platicar mano a mano con la medallista de plata en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020, a quien se le preguntó si se visualiza algún día en un puesto similar al frente del deporte nacional.

Ante la pregunta, Orozco respondió con humildad y autocrítica, reconociendo que aún le falta mucho por aprender antes de asumir un cargo de esa magnitud. "Yo creo que me falta mucho camino por recorrer y mucho conocimiento. Son áreas que, aún siendo deportistas, necesitas conocer más del otro lado de la moneda", afirmó la medallista olímpica.

Sin embargo, no cierra la puerta a futuras oportunidades. "Yo te diría: nunca digas nunca, pero sí, creo que todavía no estoy lista. Necesitaría más preparación y creo que es algo que también me voy a llevar del deporte: que uno siempre se pone metas, objetivos, y le gusta aprender y hacer procesos para obtener resultados. No lo sé, todo puede pasar, pero por lo pronto en mi mente hay otros objetivos personales".

Orozco también compartió su deseo de tomarse un tiempo para descansar tras dedicarle su vida entera a los clavados. "Por lo pronto quiero descansar un poco. Creo que fueron muchos años en el deporte, mi vida giró en torno a los Juegos Olímpicos, a los clavados, a mucho estrés y presión, pero también con mucha ilusión y hambre de representarlos".

Por ahora, su intención es disfrutar de su familia. Sin embargo, asegura que pronto revelará noticias sobre su futuro en el deporte. "Ahora quiero disfrutar a mi familia, estar ahí con ellos, y sé que habrá algo de Ale, pronto lo estaré compartiendo, pero también quiero disfrutar lo vivido", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLETAS VEN CON BUENOS OJOS LA LLEGADA DE ROMMEL PACHECO A LA CONADE: 'LO VA A HACER MUY BIEN'