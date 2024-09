Atletas ven con buenos ojos la llegada de Rommel Pacheco a la CONADE: 'Lo va a hacer muy bien'

El ex clavadista olímpico, Rommel Pacheco, será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y los atletas esperan que, con su llegada, ellos puedan concentrarse únicamente en entrenar y competir.

Este martes, la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 recibió sus estímulos, y algunos atletas aprovecharon para realizar sus primeras peticiones hacia el nuevo titular de la Conade.

Uno de ellos fue el multimedallista Osmar Olvera, quien reveló que ya tuvo una reunión con Pacheco y confía en sus capacidades para darle un buen rumbo al deporte mexicano. "Lo felicité, lo vi justo ayer. Comimos y todo bien. Está preparado, tiene la capacidad. Va a llegar primero a poner todo en orden y checar lo más importante y así se va a ir", comentó Olvera en zona mixta.

“Yo sé que lo va a hacer muy bien y buscará siempre la forma de que el atleta esté bien. Que no esté preocupado por nada que no sea por sus entrenamientos. Nada que él no puede controlar y que busque siempre la forma de que el atleta no sufra, no use su cabeza en otras cosas. Sería solo eso”, añadió.

Por su parte, Alejandra Valencia, medallista junto a Ana Paula Vázquez y Angela Ruíz en tiro con arco, solicitó a Rommel escuchar a los deportistas. "Más que nada, que nos escuche directo a los deportistas, lo que estamos necesitando en el momento y no tanto como a federaciones", indicó la artemisa sonorense.

“Nada más que las cosas se hagan bien, se vayan a lo que es justo para nosotros para poder seguir mejorando y que el deporte siga creciendo. Que nuestra federación siga creciendo”, compartió su compañera Ruiz.

Otro medallista olímpico que ve con buenos ojos la llegada del campeón mundial de clavados es Marco Verde, quien asegura que, al ser exatleta, entenderá las necesidades de ellos: "Él fue un deportista, él sabe. Va a seguir apoyando para conseguir más medallas en los siguientes Juegos Olímpicos".

Por último, y aunque ya se retiró, la exclavadista Alejandra Orozco reconoce que ve a Rommel con la intención de ayudar a los deportistas acuáticos, ya que él pertenecía a esta disciplina. "Yo a Rommel, lo veo con disposición de resolver, de solucionar. Espero que ahora sí se pueda destrabar en todo lo que está, yo creo que los deportes acuáticos se lo merecen, sacamos la casta independientemente de la situación, son temas que no nos competen, pero nos tocaba estar en el fuego cruzado. La nueva generación está ilusionada en que en este nuevo ciclo se pueda tener un camino firme para tener un mejor resultado", concluyó la medallista en Londres y Tokio

