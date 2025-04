‘Aquí nos vamos a quedar’, Osmar Olvera y Juan Celaya celebran oro en el Mundial

Osmar Olvera y Juan Celaya se bañaron en gloria luego de conquistar la primera medalla de oro para México en la Copa del Mundo de Clavados Guadalajara.

Los medallistas olímpicos en París 2024 tuvieron una memorable actuación en la Final de sincronizados en trampolín de 3 metros donde, ´prueba en la cual superaron a la pareja china por 17 puntos y a la británica por 34.

Consiguieron el Oro | CONADE

Destacaron la importancia del logro

Tras obtener la presea dorada, ambos clavadistas mexicanos reconocieron lo importante de poner a México en lo más alto del podio. Además, recordaron lo cerca que quedaron de conseguir este mismo logro en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Osmar Olvera reconoció que no fue su mejor día en la prueba individual, pero gracias al mixto fue que, encontraron su mejor nivel y pudieron conseguir la presea dorada.

Festejaron su medalla | CONADE

Por su parte, Celaya destacó que, fue un orgullo por ser escuchar el Himno mexicano y aseguró que, en las siguientes pruebas seguirán consiguiendo resultados así de importantes.

En entrevista para TUDN, ambos clavadistas recordaron lo cerca que quedaron de la medalla de oro en París. Donde aceptaron que, se han quitado la espina de encima por poder superar a sus rivales.

Destacan la importancia | CONADE

"Sin duda, se siente muy bien quitarnos media espinita por decirlo de alguna forma, muy contento, la verdad es que estamos felices", comentó Olvera.

"Orale ya no hay más para arriba, ya no me toca moverme en las fotos, ya estamos en medio y ahí nos vamos a quedar", expresó Celaya.

