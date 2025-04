Daniel Suárez busca recuperar impulso en NASCAR Cup Series en Darlington

Este fin de semana se disputará la octava fecha de la NASCAR Cup Series con la Goodyear 400 en Darlington, donde el piloto mexicano Daniel Suárez intentará poner fin a una racha negativa tras un inicio de temporada lleno de altibajos. Aunque seis de las primeras siete carreras estuvieron marcadas por accidentes e irregularidades, el regiomontano se mantiene motivado y asegura que su equipo ha demostrado tener la velocidad para competir al frente.

“Definitivamente ha sido un año muy inconstante para nosotros. Al principio del año tuvimos muchos accidentes. Sin embargo, hemos podido enseñar la velocidad que tenemos. En Las Vegas estuvimos muy cerca de la victoria”, recordó Suárez en entrevista exclusiva con RÉCORD. “Vamos por buen camino, pero hay que seguir trabajando duro para ejecutar un buen fin de semana”.

Auto de Daniel Suárez | @Daniel_SuarezG|

La carrera en el Darlington Raceway representa una oportunidad clave para que Suárez recupere impulso. Se trata de un circuito exigente, un óvalo donde los pilotos suelen correr muy cerca del muro y cualquier error puede costar caro. “Este fin de semana en Darlington es definitivamente un fin de semana importante para nosotros. Esa es la meta: mantener el momento y poder demostrar la velocidad que podemos tener fin de semana con fin de semana.”, afirmó el mexicano.

Mentalmente, la temporada ha sido un desafío. Suárez confesó que el desgaste es real cuando el esfuerzo no se ve reflejado en los resultados. “Se trabaja muy duro de lunes a lunes todas las semanas para poder ser competitivos los domingos y hay veces que trabajas muy duro y no tienes absolutamente nada. Entonces, lo único que puedes hacer es resetearte, darle vuelta a la hoja y seguir avanzando. Porque si te quedas parado, lo único que tienes seguro es el no hacer nada”, reflexionó.

Daniel Suárez | @Daniel_SuarezG|

Sin embargo, este año Suarez tiene una motivación extra, pues la NASCAR Series Cup llega a México con la primera carrera puntuable fuera de los Estados Unidos. Para Dani, no solo será correr en casa, sino cumplir un sueño que comenzó hace más de una década cuando emigró a Estados Unidos sin nada.

A pesar de la atención mediática que ha generado esta carrera en su país, Suárez dejó claro que eso no le genera presión adicional. “Todo lo que pasa fuera de las pistas, cuando estoy corriendo, está fuera de mi mente. De hecho, si algo, es motivación. Quiero tener un buen momento hacia la carrera más importante del año para mí, que es en la Ciudad de México”.

La Goodyear 400 se realizará este domingo 6 de abril en el Darlington Raceway en la ciudad de Darlington, Carolina del Sur, Estados Unidos. La carrera se largará a las 13:00 PM hora del centro de la Ciudad de México y podrá seguirse a través de Fox Sports.

