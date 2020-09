Bernardo Segura buscará apelar su descalificación de Sydney 2000

A 20 años de los Juegos Olímpicos de Syndey 2000, el exmarchista mexicano Bernardo Segura buscará apelar la descalificación que lo dejó sin la medalla de oro tras haber cruzado la línea de meta.

"No he checado todavía con los abogados, pero si ahora veo que no ha prescrito la denuncia, lo voy a hacer en su momento, lo de la pandemia lo ha retrasado todo. Quiero tener argumentos muy sólidos, tener el respaldo de un abogado de categoría, de nivel y pelearla, pelearla en la mesa. Se han ganado por temas de dopaje, pero por este tema tengo entendido que sí se han dado casos, se han dado medallas olímpicas postmortem, pero tampoco quiero llegar a esa situación. Lo vamos a intentar, no pierdo absolutamente nada", aseguró Segura en entrevista con Marca.

Cabe recordar que el mexicano, junto con su compatriota Noé Hernández y el polaco Robert Korzeniowski llegaron parejos casi a la recta final del circuíto, en ese momento, Segura se adelantó y llegó a la pista en primer lugar.

Sin embargo en la zona mixta, Bernardo Segura era felicitado por Ernesto Zedillo, el entonces presidente de México, cuando un juez se acercó al lugar y le mostró una tarjeta roja motivo por el cual perdió la presea y la posibilidad de llevarse el oro a casa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MICHAEL JORDAN SERÁ DUEÑO DE UN EQUIPO DE NASCAR