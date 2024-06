Carlos Alcaraz avanza a Cuartos de Final de Roland Garros, se medirá a Tsitsipas

Carlos Alcaraz, dueño de un par de títulos de Grand Slam, y Stefanos Tsitsipas, finalista aquí en 2021, avanzaron para citarse en los Cuartos de Final.

Alcaraz lució en gran forma al doblegar 6-3, 6-3, 6-1 al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime acusó molestias en la pierna izquierda y pidió tratamiento en el cambio de lado durante el segundo set, abajo 3-2.

“Estoy muy contento con las sensaciones hoy. He jugado un tenis de mucho nivel", dijo Alcaraz, tercer preclasificado en París.

El español contó que pasó la noche previa pendiente de la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones en Londres y el duelo Djokovic-Musetti.

“Estaba mirando el fútbol en la tele y en el iPad, a Djokovic. No lo terminé (el tenis) porque empezó muy tarde, no voy a mentir. Tenía que descansar e ir a dormir, me fui con 4-1 en el segundo set”, contó Alcaraz. "Cuando me he levantado, he visto un partido increíble entre Novak y Lorenzo... Anoche fue una gran noche de tenis y de fútbol”.

El griego Tsitsipas (9no preclasificado) se recuperó tras ceder el primer set y derrotó 3-6, 7-6 (4), 6-2, 6-2 al italiano Matteo Arnaldi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOVAK DJOKOVIC SUFRE ANTE LORENZO MUSETTI PERO AVANZA EN ROLAND GARROS