Carlos Strevel emocionado por una nueva etapa con Gallos Negros

Tras un exitoso paso con Fundidores, a quienes llevó a levantar su primer Tazón México, el coach Carlos Strevel probará suerte como coordinador ofensivo de Gallos Negros y asistente del entrenador en jefe Rubén Contreras, equipo que actualmente se encuentra en la última posición sin haber ganado un solo encuentro de los cinco que llevan.

Hasta hace una semana, Carlos mantenía su cargo como head coach del Reino de Fuego a quienes tenía en sexta posición con tres partidos ganados y dos perdidos, sin embargo, los nuevos mandatarios del equipo regio decidieron rescindir su contrato y traer a Jorge 'Pelón' Valdez.

"Hubo renovación (con Fundidores) pero la finiquitaron, los nuevo dueños decidieron que en este momento ya prescindían de mi trabajo porque el equipo requería otro cambio", reveló en entrevista con RÉCORD.

¡REVOLUCIÓN EMPLUMADA! Gallos Negros de Querétaro anunció a Juan Carlos Maya como HC por el resto de la temporada; mientras que Carlos Strevel será coach asistente y trabajará tanto con OL como con Special Teams Ixba Creative#LFA #CantaPrimero #MeanMachine pic.twitter.com/YzgLGQ4lg7 — Mean Machine (@MeanMachinePod) April 13, 2023

Strevel ha sido un ejemplo de superación, en 2020 se contagió de Covid-19, y la situación fue tan grave que cayó en coma. Tras salir adelante, en 2022 recibió la oportunidad de ser HC del Reino de Fuego, un equipo en crisis que no contaba ni con equipación a semanas de empezar el torneo, y los llevó a alzar el título, siendo elegido el Coach del Año 2022 por la LFA. Ahora toma el reto de unirse a Gallos y aportará su experiencia para ayudar al equipo.

"Yo ya tuve varias situaciones complicadas en mi vida, créeme que esta situación de Fundidores yo ya lo veía venir y la tomé de la manera más profesional, me voy muy agradecido", señaló Carlos. "Ahora me uno y me incluyo a la situación que está pasando el equipo", añadió.

Apenas recién instalado en Querétaro, el coach ya ha comenzado a planificar en las primeras situaciones en las que puede ayudar a Gallos.

"Lo que tenemos que hacer es compartir y aprender, vamos a mejorar la parte que podamos aportar. Yo no soy un mago ni un coach de la NFL, pero si soy una persona que trabajo día a día, que me entrego con pasión y me encantan este tipo de retos", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA EN EL AUTOMOVILISMO, MURIÓ PILOTO DEL MUNDIAL DE RALLY, CRAIG BREEN