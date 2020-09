Djokovic superó a Pete Sampras como segundo líder de semanas en el ranking del ATP

Luego de que el tenista, Novak Djokovic, conquistó el 'Masters 1.000' número 36 de su carrera, tras vencer en Roma al argentino Diego Schwartzman, el serbio también logró superar las semanas como líder ATP del estadounidense, Pete Sampras, colocándose en la clasificación histórica segundo con 287.

Tras este logro, Djokovic reconoció que uno de sus grandes objetivos es establecer el récord absoluto de triunfos en los "Grand Slams", además de ser el jugador que más semanas lideró el ránking mundial ATP, marca que pertenece a a Roger Federer con 310.

"El récord de más semanas al frente del ránking mundial es algo que veo en el horizonte y lo daré todo para alcanzarlo en el próximo período. Y luego, claro, el intento de alcanzar el récord de Slams.

"Me centraré sobre todo en los 'Slams', aunque también en los Masters. Pero los 'Slams' serán el gran objetivo. Veremos, no sé. No puedo pensar demasiado en el futuro, veremos qué pasará en los próximos años", sentenció Djokovic.

