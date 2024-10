Djokovic todavía se siente competitivo: "Puedo competir contra los mejores del mundo"

Roger Federar, Andy Murray, Rafael Nadal, ¿Novak Djokovic? Con el anuncio del retiro del español, ya son tres tenistas del 'Big 4' que colgarán la raqueta y comienzan a surgir dudas de cuánto tiempo más se mantendrá el serbio en el más alto nivel competitivo.

Por ahora, este domingo perdió su segunda Final de tres que disputó en 2024, al caer en dos sets contra Jannik Sinner en el Másters de Shanghái. Con 23 años, el italiano tiene asegurado mantenerse número uno del ranking de la ATP para 2025 y se confirma como una de las figuras emergentes.

Y aunque la diferencia es de 14 años, Djokovic todavía se siente con la capacidad de competir. "En este torneo ha estado a mi mejor nivel desde los Juegos Olímpicos (ganó la medalla de oro en individuales), y hoy lo hice lo mejor que pude teniendo en cuenta que no estaba 100 % fresco".

"Jugué bastante bien, y eso me hace creer que todavía puedo jugar contra los mejores del mundo a este nivel", declaró en conferencia de prensa tras su derrota en un torneo en el que es el máximo ganador, con cuatro coronas. "Ha jugado los puntos clave mejor que yo, y eso ha marcado la diferencia. Ha ganado merecidamente, ha estado muy fuerte", añadió en reconocimiento a su rival.

Con la derrota en China, Djokovic se mantiene con 99 títulos de ATP y sigue sin alcanzar el centenar, cifra que solo han superado Roger Federer y el estadounidense Jimmy Connors. Pero el balcánico confía sumarse a la lista. "Lucharé para hacer que pase pronto, pero no es un objetivo a vida o muerte para mí. Ya he logrado todo lo que me proponía a lo largo de mi carrera, y esto es un 'bonus'".

"Tenía ganas de que pasara, pero no estaba destinado a pasar", y reiteró que puede seguir compitiendo ante los mejores. "Mientras siga al nivel de esta semana, creo que puedo seguir plantándole cara a los grandes. A ver cuánto dura".

De las tres Finales que Nole disputó este año, dos fueron ante Carlos Alcaraz, a quien venció en los Juegos Olímpicos de París 2024 pero no en Wilmbledon. "Es algo que iba a acabar pasando, iba a llegar un punto en el que ya no ganase (Grand) Slams y mantuviera ese gran nivel de tantos años seguidos. Pero estoy contento con mi oro olímpico", sentenció.

