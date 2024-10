Roger Federer, Cristiano Ronaldo y otras figuras del deporte despiden a Rafael Nadal

Le dicen adiós. Rafael Nadal anunció al jueves su retiro profesional del tenis a los 38 años, después de una histórica carrera donde conquistó más de 90 títulos incluyendo 22 de Grand Slam. Tras el anuncio, figuras del tenis y del deporte mandaron sus despedidas.

Nadal había competido con menos frecuencia en las últimas dos temporadas debido a las lesiones e indicó que las finales de la Copa Davis que se disputarán en noviembre en Málaga, en el sur de España, marcarán su despedida al deporte. Se operó la cadera en 2023 y apenas disputó dos de los últimos torneos de Grand Slam.

Como era de esperarse, las figuras del tenis lanzaron mensajes de apoyo y despedida al español. Comandados por Roger Federer y Novak Djokovic, tenistas de todas las edades se pronunciaron tras el anuncio de Nadal.

“Qué carrera, Rafa. Siempre he deseado que este día no llegara. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor", comentó el suizo. Por su parte, Nole comentó, “Una publicación no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte... Tu legado vivirá para siempre. Solo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un icono del tenis y del deporte en general”.

Iga Swiatek, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Carlos Acaraz, Nick Kyrgios, Paula Badosa, Janick Sinner y muchos más tenistas activos y retirados, así como las propias entidades como la ATP y los Grand Slams a través de sus redes sociales, lanzaron mensajes para el español.

Además de todas estas personalidades del tenis, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Toni Kross, Vinicius, Sergio Ramos, Paul Gasol, David Villa, Andrés Iniesta, así como el Real Madrid, las Selecciones Españolas y muchos equipos otros de futbol se despidieron del español.

"Rafa! Qué carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. Felicidades por una carrera asombrosa y disfruta de tu retiro", comentó Ronaldo.

