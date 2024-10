¡De la Matrix a las pistas! Keanu Reeves debutó en el automovilismo en la Toyota GR Cup

Keanu Reeves dejó la comodidad de Hollywood por un momento y este fin de semana se convirtió en piloto de carreras en la Toyota GP Cup Series en la mítica pista de Indianápolis Motor Speedway. Aunque no tuvo una mala carrera, el acto se llevó un pequeño susto al salirse de la pista.

Fue en la novena vuelta que el actor de 60 años perdió el control de su auto No. 92, derrapó y terminó fuera de la pista. Por fortuna, no chocó con ningún otro vehículo y pudo regresar a la pista sin lesiones ni mayores complicaciones.

Reeves, que clasificó en el puesto 31 de 35 coches, llegó a escalar hasta el lugar 21 y en la primera vuelta evitó un choque que le pudo costar caro en la Curva 14. Finalizó en el puesto 25 en la primera carrera del fin de semana, mientras que este domingo nuevamente saldrá a la pista.

Esta no fue la primera participación en el automovilismo para el canadiense, que en 2009 compitió en el Toyota Grand Prix de Long Beach en la carrera de celebridades, en el cual se quedó con la victoria.

El actor ha expresado en múltiples ocasiones su pasión por el deporte motor, pues incluso cuenta con un simulador en casa. Además ha estado como invitado en el paddock de la Fórmula 1, el más reciente en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2022

“Creo que estar tan cerca, simplemente ver la velocidad y la forma en que van en las curvas y salir de ellas es algo increíble”, declaró en Silverstone en aquella ocasión el candiense, quien dentro del evento de este fin de semana de Toyota promocionó su novela gráfica “The Book of Elsewhere”.

De igual forma, está previsto que el próximo martes asista a la proyección de 'Speed' en Los Ángeles, junto con su coprotagonista Sandra Bullock, por el 30 aniversario del estreno de la película.

