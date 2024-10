Checo Pérez "no anda por culpa de Verstappen", consideró expiloto de Fórmula 1

Max Verstappen es la gran apuesta de Red Bull y la escudería trabajará a favor del neerlandés, lo que complicará que Sergio 'Checo' Pérez retome su nivel. Así lo consideró el expiloto argentino, Óscar Larrauri, en entrevista con el canal Clasificando.

El originario de Rosario destacó que el actual tricampeón de la Fórmula 1 tiene un temperamento muy especial y consideró que esto ha influido en el desarrollo del mexicano en los últimos años. "Yo creo que Checo no anda lo que tiene que andar por culpa de Verstappen".

"Porque Verstappen no lo quiere cerca, entonces no tienen el mismo auto; eso es de cajón", aseguró el argentino, que condujo con EuroBrun Racing en 1988 y 1989. Las palabras del expiloto se suman a otras que han cuestionado qué tan parejas son las condiciones en las que conducen ambos pilotos en Red Bull.

En julio de este año, Juan Pablo Montoya cuestionó la igualdad entre los dos competidores ante la mala racha del tapatío. "La diferencia del balance entre el coche de Checo y el de Max me sorprendió. Si ves el carro de Checo y el carro de Max en las cámaras a bordo, cómo el carro de Max completa las curvas y el de Checo no, es imposible andar rápido", señaló en su momento el colombiano.

Esta opinión coincide con la de Larrauri, quien por otra parte consideró que el equipo de Milton Keynes ha consentido mucho a Verstappen. "Entonces estaba continuamente peleando con su compañero de equipo o quitándole cosas para que no ande su compañero".

"Porque ‘Checo’ Pérez cuando empezó tenía resto, estaban peleando mano a mano; de un momento a otro empezó a no andar, a no andar, a no andar. En las últimas carreras le dieron un poco más, para ver si lo puede ayudar a Verstappen", finalizó el argentino.

