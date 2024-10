Fórmula 1: Renault no tiene en sus planes vender Alpine

Esta semana, Renault confirmó que dejará de producir motores después de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 por razones financieras. A pesar de ello, la escudería de Alpine no está en venta, aseguró el director ejecutivo del fabricante frances, Luca de Meo, en entrevista con L'Equipe.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado qué constructor le proporcionará los motores a Alpine a partir de 2026, se presume que será Mercedes, estrategia que De Meo ha defendido por el ahorro que tendrá en costo. Aseguró que la producción de motores propios en Viry-Châtillon rondaba en un gasto de entre 220.5 y 275.7 millones de dólares, mientras que comprar a otro fabricante no supera los 20 millones.

De igual forma, consideró que representaba una desventaja tener la fábrica de motores en las afueras de París, mientras que la base del equipo está en Inglaterra. "En Enstone son muy independientes, acostumbrados a trabajar bajo diferentes colores".

"Debería haber reagrupado todo, pero habría sido en Inglaterra. Difícil, ¿no?", expuso el italiano, que enfatizó que no hay intenciones de vender al equipo. En ese aspecto, aclaró que Flavio Briatore, exjefe del equipo Renault, llegó para revitalizar el proyecto de F1, no para supervisar un cambio de propiedad.

"Leí que se le encargó empaquetar el proyecto para finalmente vender el equipo. Es completamente falso. Cada quincena recibo llamadas de financieros, excéntricos, que quieren entrar en la F1. Saben que después de 2026 será mucho más caro”, y consideró que la mayoría de los aficionados de la Fórmula 1 se centran en el equipo, no en el motor.

Como ejemplo puso el caso de McLaren, líder del Campeonato de Constructores con una unidad de potencia de Mercedes y reiteró que no hay intenciones de venta de Alpine, que entre sus inversores tiene al actor Ryan Reynolds y los jugadores de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes y Travis Kelce.

"No venderé, no soy estúpido. Estar en la F1 es esencial para la marca Alpine. Estamos en un club cerrado. Aporta credibilidad a la marca entre los aficionados al automovilismo. No necesitamos el dinero", finalizó De Meo.

Con la decisión de Renault de cerrar sus instalaciones en Viry-Châtillon, llegará a su fin una era de casi medio siglo de tener motores en la Fórmula 1, en la cual impulsaron a su propio equipo, a Williams, a Benetton y hasta a Red Bull para lograr 12 títulos de constructores como proveedor de unidades de potencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA 1: FRANCO COLAPINTO, EN CAMINO A SER EL NUEVO ÍDOLO DE ARGENTINA