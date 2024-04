'Exatletas buscas quedarse con la Federación Mexicana de Natación': Ana Guevara

Este miércoles, Ana Gabriela Guevara, como muy pocas veces lo ha hecho, rompió el silencio en RÉCORD+ En Construcción y habló sobre el problema que se vive entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Federación Mexicana de Natación, que engloba cinco disciplinas.

La directora de la CONADE expresó que dicho conflicto vive porque un grupo de personas, sobre todo de exatletas busca quedarse con el poder de dicha Federación, y como la CONADE no quiere ceder, se han llegado a varios conflictos entre atletas de dicha rama y la propia Comisión.

"Lamentable, porque de mi persona y de la institución, ha estado la voluntad de buscar, siempre, el beneficio de los atletas, lamentablemente, hay intereses terceros, por la Federación, de particulares, exdeportistas, el gremio de natación que intenta quedarse con la Federación de Natación", explicó Ana Guevara.

La exatleta, medallista olímpica, no se quedó callada y respondió al cuestionamiento sobre quienes eran los que querían el poder, y sin pensarlo, respondió ‘soltando’ los nombres involucrados.

"Está (Fernando) Platas, (Jesús) Mena, Marijose Alcalá, Nelson Vargas, Adriana Jiménez, Verónica Pavón. Hay un grupo que se consolidó ahí, en el argumento de querer conformar una nueva Federación cuando no hay vialidad para crear una nueva Federación”.

'Estoy tranquila, no tengo nada que ocultar': Ana Guevara

Al mismo tiempo, la Ana Gabriela Guevara señaló que ella no tiene nada que ocultar, pues todo el dinero que ha recibido la CONADE ha sido para las diferentes Federaciones deportivas y, sobre todo, para el apoyo a los atletas, para sus becas y bonos por sus resultados.

"Yo estoy tranquila, y lo he dicho: 'búsquenle, pero búsquenle de verdad'. No tengo nada que ocultar, nada qué decir, nada de qué retractarme. A lo mejor hay decisión que pude haber tomado distintas, pero no hay nada controversial".

