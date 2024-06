Federico Landeros en la previa al Tazón México: “No queremos perder el invicto”

Federico Landeros, entrenador principal de los Caudillos, habló en le Media Day previo al Tazón México VII, asegurando que la primera temporada invicta, donde sí se coronaron, está en el pasado y, que ahora, se enfocan en poder conseguir una nueva temporada sin perder este próximo sábado.

“Como meta era llegar, el premio es llevarse el título, los muchachos están muy enfocados en llevarse el campeonato, el bi es para caudillos, ahora tenemos muchos jóvenes buscando su primer campeonato”, Federico Landeros, coach de Caudillos sobre la temporada invicta.

Asimismo, el coach Landeros aseguró que sus jugadores están enfocados en poder conseguir el campeonato, dejando en claro, que no quieren pasar a la historia de la LFA y de la franquicia como el equipo que perdió la temporada invicta en el último encuentro de la temporada ante Raptors.

“Para nosotros la temporada invicta pasada ya se cerró, este año es un borrón y cuenta nueva, se nos han dado los resultados, y los chavos no quieren otra cosa que no sea ganar mañana, no quieren quedar en la historia como el equipo que perdió el invicto”, HC de Caudillos.

Caudillos tiene la oportunidad de igualar a Mayas como las dos franquicias con más campeonatos en la historia de la LFA.

