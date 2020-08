Fernando Platas prometió transparencia como presidente de la FMN

Una administración transparente donde se trabaje en equipo y se busque el desarrollo de todas las disciplinas acuáticas es lo que buscaría Fernando Platas al frente de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

"Me gustaría tener un proyecto donde todos sumemos. Un tema importante es la buena gobernanza, la transparencia, la posibilidad de que todos se involucren. El generar proyectos que de verdad terminen impactando a la Federación en su manera de desarrollarse. Un punto importantísimo es la autonomía de las disciplinas, una autonomía en programas, en la manera de funcionar y en su manera inclusive de manejar el recurso. Creo que es importante", mencionó Platas en entrevista con RÉCORD.

La administración que preside Kiril Todorov, declaró el subcampeón olímpico en Sídney 2000, está en deuda en cuanto a transparencia, funcionamiento y resultados.

"En natación se merece trabajar para poder ver a un atleta en una Final Olímpica, no nada más estar en la semifinales. Hay que retomar esa tradición en nado artístico, no solamente con el dueto, sino con el equipo y se necesita un trabajo fuertísimo. Hay una deuda pendiente con aguas abiertas. Nos ha faltado una gestión importante en una disciplina como es clavados de altura.

"Y en el tema de clavados hay que organizarnos, no puede haber diferentes equipos, tiene que haber un equipo, tiene que haber unión porque hoy tenemos una generación dorada que hay que darle todas las opciones para que puedan tener estos grandes resultados. Y no dejar a un lado los Masters que al final del día son los grandes promotores, son quienes nos ayudan y son una parte importantísima de la vida del deporte social que tiene todas las disciplinas", expuso.

El exclavadista exhortó a las Asociaciones Estatales a cambiar los estatutos para que más personas puedan contender a la presidencia de la FMN. Y en caso de contender y ganar, aseguró, no defraudará a la familia acuática.

"A los entrenadores, a los padres de familia, a los atletas les diría que soy una persona de trabajo y que además me gusta estar ahí en donde se resuelven las cosas con los atletas, no me da miedo ir a una alberca, platicar con la gente y conocer lo que se puede mejorar. Además van a tener a una persona que entiende y que trate de resolver las cosas.

"Por la parte de experiencia, creo que efectivamente tenemos un gran reto de demostrar que tengo la capacidad y el profesionalismo y que he aprendido todos los temas de administración, pero lo más importante es formar un equipo que esté a la altura de este proyecto y un administrador que de verdad tenga el conocimiento y que al final estés pendiente de ello. Yo no pretendo hacer de esto un trofeo personal, sino que de verdad sea un proyecto que trascienda. Para trascender hay que trabajar mucho en equipo, hay que sumar muchas partes y hacerlo de manera profesional", enfatizó.

