Iván García sobre Juegos Olímpicos de Tokio: 'Buscaré ir con la mejor versión de mí'

Con mayor madurez física y psicológicamente, el subcampeón olímpico y mundial de clavados, Iván García, trabaja rumbo a sus terceros Juegos Olímpicos, Tokio 2020, donde buscará colgarse una presea en el pecho.

“Me encantaría, sueño y estoy trabajando para llegar de una manera extraordinaria, buscar la mejor versión de mí en lo físico y en lo mental llegar con una seguridad de que trabajé mucho, de que estoy ahí porque lo merezco y con la seguridad de querer ganar una medalla. Seguro, más no confiado, que son dos cosas diferentes".

“Siento que pueden ser unos Juegos Olímpicos muy bonitos, dentro de todo lo que cabe, porque de algo que es muy feo que es la pandemia, que se celebren los Juegos Olímpicos, el poderle regalar una alegría a todas las personas que estén en su casa viéndolo me motiva a dar un buen resultado. Tengo que prepararme bien en cada uno de mis días y entrenamientos. Espero que pueda llegar muy fuerte física y psicológicamente y disfrutando de la competencia, que eso lo que también puede hacer la diferencia para poder ganar”, platicó García en entrevista con RÉCORD.

El medallista de plata en la plataforma de 10 metros sincronizados, junto a Germán Sánchez, en Londres 2012 buscará la plaza olímpica en la Copa del Mundo de Clavados que se celebrará del 18 al 23 de abril en la capital nipona, sede de la máxima justa deportiva.

“Me encantaría que los mexicanos, o al menos lo que me conocen, se vean reflejados en mí, que a pesar de las adversidades y el mal tiempo que estamos viviendo, es muy lamentable tantos fallecimientos, tantas cosas, personas que se quedaron sin empleo, los niños que se quedaron sin estudiar; que nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que perder el sueño que tenemos y luchar por ese sueño a pasar de todas las adversidades hay que luchar siempre por lo que queremos.

“Me encantaría que la gente viera eso, que nunca me di por vencido, a pesar de que se aplazaron los Juegos Olímpicos me preparé un año más y, primero Dios, pueda traer la medalla y decirles a los mexicanos ‘a pesar de todo lo malo, siempre hay algo bueno si no desistimos’”, mencionó el tapatío de 27 años de edad.

TAMBIÉN SUFRIÓ POR EL COVID-19

El Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante en la humanidad, hizo que el subcampeón olímpico de clavados valore más leña vida y disfrute al máximo cada entrenamiento.

“La pandemia afectó a todas las personas. Lamentablemente para mí se vino un parón de competencias cuando estaba en mi mejor nivel, venía de hacer una competencia extraordinaria, de hecho fue la mejor competencia de mi vida y se vino la pandemia. Obviamente la prioridad es la salud de cada uno de nosotros, ya estamos a menos de cuatro meses para Juegos Olímpicos y no me queda más que aprovechar cada entrenamiento que tengo para retomar el nivel que estoy buscando, el nivel en el que estuve poquito antes de que se pusiera esto tan grave (la pandemia) y estoy muy feliz de estar sano, de tener a mi familia conmigo, que tengo mi familia viva”, mencionó García.

“Lamentablemente mi padre hace unos meses estuvo muy grave de Covid, pero gracias a Dios ya está bien, entonces eso me motiva a salir adelante tanto en lo personal como en lo deportivo. Ahorita disfruto cada uno de mis entrenamientos, vivo la vida de diferente manera porque no sabemos cuándo es el último día que podamos estar aquí en estos momentos, lamentablemente de un día a otro cambian las cosas”, agregó.

En marzo de 2020, Iván conquistó el Control Técnico Nacional de Clavados de Primera Fuerza con una puntuación de 563.15 en la plataforma individual, resultado con el que obtuvo su lugar para buscar el pase olímpico en la Copa del Mundo de Clavados de Japón, que se disputará del 18 al 23 de abril.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN MARTÍN DEL POTRO SERÁ OPERADO POR CUARTA VEZ DE LA RODILLA DERECHA