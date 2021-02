LFA: Temporada 2021 comenzará a partir de junio

A través de su comisionado, Alejandro Jaimes, la LFA dio a conocer que este año sí habrá temporada, la cual contará con las medidas de seguridad e higiene necesarias para la protección y el cuidado de todos los involucrados. El kickoff del 2021 será en el mes de junio y de principio esperan llevar a cabo los partidos a puerta cerrada.

La liga enfrenta un gran reto con la realización de la temporada, por eso se estableció un formato diferente y reducido para evitar que el COVID-19 frene de nueva cuenta sus actividades, tal y como sucedió en 2020. “No vamos a poder tener una temporada con tantos partidos”, aseguró el comisionado de la LFA.

Con un rol de juegos de seis encuentros de campaña regular, la LFA planea disminuir el riesgo de contagios durante la primera etapa del torneo. Una semana de descanso, en medio de los seis compromisos, ayudará a la Liga a tener un respaldo en caso de anomalías.

FORMATO 2021 LFA - 6 juegos de temporada regular - 3 juegos iniciales, semana de descanso y los otros 3 juegos restantes - Se jugarán las finales de división y habrá un descanso más, previo al #TazónMéxicoV@record_mexico pic.twitter.com/lKU6t0R1sJ — Saúl Cano (@Saul_oCano) February 16, 2021

“Mas que descansos, son semanas que se han determinado por una recomendación del área médica de la liga y siguiendo el ejemplo de otras ligas”, declaró Jaimes. “Si tuviese que suspenderse algún partido por contagios en algún equipo, tendríamos esa semana de ‘colchón’ para reprogramar partidos”, añadió.

Durante la temporada regular no habrá presencia de público, por lo que el comisionado no considera ‘necesario’ que se ocupen estadios para estos encuentros. “Al jugar a puerta cerrada no requerimos ni siquiera de gradas. Es posible que no se necesite de un estadio. Vamos a buscar sedes alternas en donde lo que se busque es priorizar el estado del terreno de juego”, aseguró Jaimes.

La LFA trabajará para que las finales divisionales y el Tazón México V se lleven a cabo con afición presencial. El Estadio de la Ciudad de los Deportes no está descartado para albergar su tercer juego de campeonato consecutivo.

“Tenemos la esperanza de que para las finales divisionales y el Tazón México V lo podamos jugar a puerta abierta. La situación que tenemos muy clara es: temporada regular va a puerta cerrada”, respondió Jaimes a RÉCORD durante la conferencia de prensa. “No descartamos que el Tazón México V sea en un estadio y no se descarta el estadio de la Ciudad de los Deportes, aquí en México”, añadió.

