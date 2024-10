Lorena Ochoa es una motivación, no una presión para joven promesa tapatía

Lorena Ochoa es una de las mejores deportistas que ha tenido México y que ha servido de inspiración para muchas jóvenes y niñas. Tal es el caso de Zoe Martínez, una joven tapatía de 13 años que aspira a ser como la exgolfista.

"Yo la admiro mucho y mi sueño es llegar a ser como ella",compartió en entrevista en el Buen Morning Show, en RÉCORD+, además que compartió que se siente bien cuando la comparan con Ochoa. "Siento padre porque significa que voy muy bien".

Con 53 podios en 53 torneos nacionales e internaciones, 51 de primer lugar, Zoe tiene seis años practicando golf, deporte en el que se interesó porque su hermano, ocho años mayor que ella, también jugaba. "Una de mis grandes inspiraciones ha sido mi hermano".

"Mi sueño es ser buena jugadora y dedicada al deporte como él", y añadió que no siente presión cuando la comparan con Lorena Ochoa.

"Lo veo como una meta, no como presión. Sí me gustaría llegar a ser como Lorena Ochoa y poner escuelas para niños que no tienen apoyo para escuelas", finalizó.

