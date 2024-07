Nadal asegura que meditará su retiro luego de caer con Djokovic en París 2024

La carrera de Rafael Nadal, una de las más emblemáticas en el tenis y en el deporte profesional, parece estar acercándose a su conclusión. Así lo sugirió el propio Nadal tras ser eliminado en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 por su histórico rival Novak Djokovic. El serbio, mostrando una impresionante actuación, eliminó a Nadal en sets consecutivos este lunes.

En la cancha Philippe Chatrier de Roland Garros, donde Nadal ha logrado la hazaña de coronarse 14 veces en el Grand Slam parisino, el español se mostró crítico de su propio desempeño. Nadal reconoció que fue superado claramente por Djokovic, a quien calificó como “el mejor tenista de la historia.” Djokovic se adjudicó el primer set con un contundente 6-1, aprovechando los problemas físicos que han aquejado a Nadal.

“Es simple, un jugador ha sido mucho mejor que el otro y a aceptarlo. Ha sido duro de digerir todo lo que ha pasado, estuve con toda la actitud y mentalidad para aceptar que podía ser así. No fui capaz de jugar al nivel que necesitaba para crearle problemas y no me ha regalado nada, salió muy inspirado y ya no tengo las piernas de hace 15 años, así no le vas a crear problemas al mejor jugador de la historia”, declaró Nadal.

El sufrimiento ha sido una constante en la carrera reciente de Nadal, debido a sus persistentes lesiones. Ante esta situación, Nadal ha decidido que considerará su retiro al finalizar los Juegos Olímpicos. A pesar de la derrota en la competición individual, Nadal continuará participando en el torneo de dobles junto a Carlos Alcaraz.

“Es muy difícil recuperar un nivel óptimo si cada día estás pensando si te retiras o no. Entiendo mi día a día, vengo de dos años muy difíciles, con problemas físicos, incapaz de tener continuidad. Pero no puedo estar siempre pensando en el retiro, intento mirar hacia adelante y ya terminando los Juegos Olímpicos tomaré decisiones”, expresó el múltiple campeón.

Nadal ha enfrentado un difícil periodo de dos años, marcado por una operación de cadera y un largo proceso de recuperación. “Llevo dos años sufriendo, me he operado de la cadera, mucho tiempo de recuperación. Si siento que no soy competitivo, decidiré irme, pero he jugado muy poquitos torneos desde esa operación y toma tiempo, la regeneración no es tan rápida. Si después de los Juegos ya no tengo ganas de jugar, lo comunicaré”, concluyó Nadal.

