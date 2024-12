Naomi Osaka afirma que no seguirá jugando al tenis si no llegan los resultados

Naomi Osaka, campeona de cuatro títulos de Grand Slam, dice que no se “quedará rondando” en el tenis si sus resultados no cumplen con sus altas expectativas.

La jugadora japonesa de 27 años disputará su primer partido desde que sufrió una lesión de espalda en el Abierto de China en octubre con el clásico de tenis ASB en Auckland el lunes.

Osaka l CRÉDITO;AP

Osaka dijo en una conferencia de prensa previa al torneo en Auckland el domingo que se sintió “humillada” por la forma en la que retomó su carrera profesional en el 2024 después de casi 15 meses de pausa por el nacimiento de su primer hijo. Terminó la temporada clasificada en el 58mo puesto.

“No creo ser el tipo de jugadora que se quedaría rondando”, dijo Osaka a los periodistas. “Tengo mucho respeto por todos los jugadores del circuito, pero en el punto de mi vida en el que estoy ahora, si no estoy por encima de cierto ranking, no me veo jugando por un tiempo.

“Preferiría pasar tiempo con mi hija si no estoy donde creo que debería estar y donde siento que puedo estar”.

Osaka tuvo un récord de victorias y derrotas de 22-17 en individuales en 2024, alcanzando los cuartos de final en Doha y en s-Hertogenbosch en los Países Bajos.

“Creo que 2024 me humilló, pero también siento que crecí mucho”, dijo. “Trabajé mucho más duro de lo que jamás había trabajado antes. Así que en eso, supongo que fue muy doloroso no obtener los resultados que quería, pero siento que estoy creciendo y aprendiendo y estoy realmente emocionada por este año (2025)".

“Jugué partidos realmente buenos. La gente todavía me habla de mi partido contra Iga (Swiatek) en el Abierto de Francia (perdió 7-6 1-6 7-5). Así que me alegra haber podido dejarles buenos recuerdos también".

Naomi Osaka l CRÉDITO:AP

Osaka ganó el Abierto de Australia en 2019 y 2021 y el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020. Dice que todavía tiene un profundo amor por el tenis, a pesar de los recientes contratiempos por lesiones.

“He estado jugando al tenis desde que tenía tres años, y gran parte de eso se lo debo a mis padres, pero nunca realmente vi mi vida haciendo otra cosa”, dijo. “Luego, cuando me senté y tuve la oportunidad de hacer otras cosas, me di cuenta de que preferiría estar jugando al tenis".

“Así que fue como uno de esos momentos de realización donde sientes que pensabas que estabas obligado a hacer algo, pero en realidad lo amabas mucho”.

