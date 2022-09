NASCAR México Series 2022: Julio y Rodrigo Rejón correrán este fin de semana en Aguascalientes

Los hermanos Julio y Rodrigo Rejón, correrán este fin de semana la octava fecha del Campeonato NASCAR México Series 2022, que se llevará a cabo este 25 de septiembre en el Óvalo de Aguascalientes.

Para este Gran Premio Monster Energy, Julio acepta que viene con presión, pues si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato, es obligatorio sumar puntos en esta fecha.

“Después de la carrera de Monterrey tengo un poco de presión, porque estábamos en la lucha por el campeonato, pero después del choque en Monterrey, sumamos muy pocos puntos, no nos queda más que darlo todo, y llevarnos la mayor cantidad de podios que se pueda de aquí al final de la temporada, ya hay que ir pensando en el cierre y en el próximo año. Estamos como para competir las carreras, pero en las últimas dos no se ha dado, creo que es un tema de concentración o de circunstancias que están fuera de nuestro control, pero no hay pretextos, no me gusta justificarme, pero tenemos un coche para competir y hay que demostrar que estamos en ritmo y que se puede ganar”, comentó.

Por su parte, Rodrigo quien ha tenido una temporada plagada de mala suerte, ha visto una mejoría en los resultados tanto en Fórmula 4 como en la Super Copa, así que este fin de semana, llega con más confianza y seguro de que la historia cambiará para él.

“Aguascalientes es un óvalo que en lo particular siempre me ha ido muy bien en resultados, y creo que Jordi Vidal (JV Motorsport) tiene el mejor coche para ganar en la Challenge, debemos remontar importantes puntos debido a las últimas carreras”, contó.

“En lo personal me siento mejor, más preparado, y que he tenido buenos resultados tanto en Fórmula 4 como en Super Copa en el mes pasado y este mes, entonces creo que Aguascalientes será un repunte importante para nuestra temporada, En estas últimas 5 carreras tenemos que ganar y sumar podios y a dar buenos resultados para los patrocinadores, ya que ha sido una temporada difícil, hemos estado siempre al frente, pero no hemos logrado concretar y es momento de hacerlo”, aseguro el queretano.

La próxima fecha de NASCAR México se correrá el 9 de octubre en el Ecocentro de la Unión Ganadera, en Querétaro.

