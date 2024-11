Novak Djokovic se baja del ATP Finals por lesión

Novak Djokovic no defenderá su título de las Finales ATP tras anunciar que no participará por una lesión no especificada.

Djokovic escribió en una historia de Instagram: “Tenía muchas ganas de estar allí, pero debido a una lesión continua no jugaré la próxima semana. Disculpas a aquellos que planeaban verme”.

Las Finales ATP de fin de año, con ocho jugadores, comienzan en Turín, Italia, el domingo. Lo ha ganado un récord siete veces. El año pasado venció al actual No. 1 Jannik Sinner en la final.

“Deseando a todos los jugadores un gran torneo”, añadió Djokovic: “¡Hasta pronto!”

Djokovic termina el año con un récord de 37-9 en juegos ganados y destacado al ganar su primera medalla de oro olímpica en París. Ese fue su título número 99 a nivel del circuito.

No añadió más títulos de Grand Slam a su récord masculino de 24 este año, y después de retirarse de la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, jugó sólo un partido de Copa Davis y llegó a la final del Masters de Shanghai el mes pasado, perdiendo ante Sinner. Luego se retiró lesionado del Masters de París.

