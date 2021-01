Óscar Salazar sufrió una grave neumonía a causa del Covid-19

Óscar Salazar, subcampeón olímpico de taekwondo en Atenas 2004, vivió una de las batallas más importantes en su vida: una grave neumonía a causa del Covid-19.

El entrenador de la selección de taekwondo de Egipto comenzó con síntomas de gripa el 9 de diciembre y al tercer día se hizo la prueba de Coronavirus la cual salió positiva.

"Este proceso para mí ha sido algo diferente y complicado también. Aquí en la casa todos nos enfermamos: mi hijo mayor, el más pequeño, mi esposa y yo. Afortunadamente para mis hijos prácticamente pasó desapercibido el Covid, a mi esposa le duró menos de una semana los síntomas y pues yo apenas estoy saliendo. Sí me atacó, me dio duro.

"El Covid atacó directamente los pulmones, entonces detectaron que tenía neumonía por Covid grado 5 y el máximo es 6. Ha sido un proceso complicado a parte de que tengo la mala experiencia de que esto fue lo que le pasó a mi papá (Reinaldo Salazar, q.e.p.d) donde él se recuperó, después le volvió a dar y resulta que tuvo complicaciones por neumonía y otras cosas", platicó Óscar en entrevista con RÉCORD, quien tendrá que esperar de tres a seis meses para que sus pulmones recobren la salud que tenían antes.

SUEÑA CON DEBUTAR COMO SELECCIONADOR EN TOKIO

Salazar espera recuperarse al 100 para cumplir su sueño de debutar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se celebrarán el verano próximo, como seleccionador nacional.

"Es mi sueño estar en unos Juegos Olímpicos como entrenador ya oficial, a pesar de que en los Juegos Olímpicos de Río fui parte del equipo olímpico de entrenadores de la selección mexicana por situaciones no fui a Río, ni siquiera iba a couchear, pero ya estuve trabajando con este equipo de México.



"Ahora es el sueño de estar ya como coach en unos Juegos Olímpicos y me emociona mucho el que sea un coach internacional y poder ayudar a Egipto a conseguir alguna medalla", mencionó.

A pesar de la falta de fogueo internacional por la crisis sanitaria a causa de la pandemia, Salazar buscará que Egipto tenga una buena participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Aquí el Ministerio del Deporte prácticamente lo único que autorizó son campamentos o torneos oficiales y no hay ninguno de estos, entonces es complicado pero tenemos que resolver la situación así como viene. Cuando participé en los Juegos Olímpicos tampoco tuve mucho fogueo, ni había personas que me ayudaran, solamente hice mano de algunas personas que me hicieron el favor de ayudarme y eso fue suficiente. "Entonces con una buena planeación y con una buena metodología podemos hacer algo importante y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí", aseguró.

