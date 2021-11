Pato O'Ward desea una carrera de IndyCar en México

La fiebre de la Fórmula 1 llegó a México y con ello, las ganas de Pato O'Ward de correr en nuestro país.

El piloto acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez para presenciar el GP de nuestro país y aseguró que "urge" que haya una carrera de IndyCar en suelo azteca.

"URGE CARRERA DE @INDYCAR EN MEXICO. ¡No existe mejor porra! Que opinan ustedes!?" publicó en Twitter junto a un video de la afición mexicana.

De igual forma, en entrevista para ESPN, Pato afirmó que le un poco de envidia, ya que uno de sus grandes deseos es correr en México.

"Me da mucho 'FOMO' ("envidiecilla"), para ser muy honesto, me hace sentir orgulloso de lo que hice en IndyCar, pero me gustaría correr aquí o en Monterrey, cualquier lugar en México para mí sería muy especial, correr frente a mi país, pues enfrente de la raza", mencionó.

