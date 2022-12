Para Rafael Nadal es imposible asegurar quién es el mejor tenista de la historia, hay valores que no permiten asegurar quién sí y quién no puede obtener esta etiqueta, pero lo que sí apuntó es que la lista se limita a tres hombres.

Aunque no dio nombres es obvio que se refiere a su persona, Roger Federer y Novak Djokovic.

"Yo creo que a día de hoy es una discusión entre tres. Todas las valoraciones tienen su credibilidad. Cada cual puede poner una cosa en valor por encima de otros. Todo mundo tiene argumentos para poner este título del mejor de la historia", respondió Nadal a pregunta expresa por RÉCORD.

El español ganador de 22 Grand Slams jugará más tarde ante Casper Ruud en la Plaza de Toros México en el cierre de una gira por Latinoamérica que contempló países como Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil.

Entre las tantas condecoraciones que ostentaba Rafa se encuentran los ya mencionados 22 Grand Slams, más que ningún otro, dos oros olímpicos, 36 Masters 1000, 23 ATP 500 y 10 ATP 250, pero ni con eso, él se apunte por encima de los demás en el deporte blanco.

"No es algo que a mí me quite el sueño, creo que al final los tres conseguimos superar nuestros sueños y ahora todo esto es un tema de ustedes (prensa) que nuestro. De alguna manera a nuestra manera con nuestros títulos, nuestros resultados en diferentes torneos hemos conseguido llevar los resultados históricos de nuestro deporte a un peldaño superior", agregó.

Por otra parte Nadal destacó que valora mucho jugar en México, un lugar donde para nada se siente extranjero.

"Cuando estoy en México no me siento un extraño, no me siento un extranjero. Cuando estás en un país donde se habla el mismo idioma y muchas cosas que nos unen. Cuando llego aquí me siento un poquito en casa. La gente siempre ha sido espectacular. México es un país que sabe divertirse, un país con gente alegre.

