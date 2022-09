Rafa Nadal descartó el retiro tras la despedida de Roger Federer

El tenista español Rafael Nadal rompió el silencio sobre las imágenes que dieron la vuelta al mundo en las que aparece llorando durante la despedida de su rival y amigo Roger Federer durante la Laver Cup 2022 de Londres.

"Soy una persona sensible, cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse. Se me fue un poquito de las manos, y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche", comentó en entrevista para el 'Partidazo de Cope'.

Nadal negó haber visto una de las fotos que causó más revuelo pues toma la foto del que fue su contrincante por más de una década: "No la he visto. No crecí con las redes sociales, las miro de vez en cuando. No vivo todo el día con las redes sociales".

Rafa aseguró que el emotivo momento no lo hizo pensar en su retiro, simplemente se dejó llevar por la "admiración" que tiene sobre su amigo.

"No, cero. Sé que ese momento llegará dentro de X o X y un poquito más. Con 36 años y medio sabemos que estamos en la recta final de mi carrera, pero no me lo planteo. Para nada mi emoción era por eso, era simplemente el momento y la persona que se retiraba y la admiración hacia Federer".

También compartió un poco de la evolución que ha tenido su relación tanto en lo personal como a nivel profesional.

"Como todo, tiene sus etapas. Ha sido una relación que desde el principio fue buena y que con el paso de los años se ha fortalecido. Las personas de alguna manera normales aprecian al rival, siempre y cuando el rival sea buena gente. Con los años uno se da cuenta que en lo nuestro se ha vivido algo especia, así lo hemos vivido nosotros y también lo ha percibido así el mundo del tenis. Gracias a eso, también algunas personas que no estaban interesadas por el tenis se han interesado por nuestro deporte. Nuestra forma de ver el mundo y la rivalidad en sí ha hecho que nuestra relación personal haya sido probablemente más importante que la profesional. Desde hace algunos años la amistad se ha fortalecido. Por distintos motivos hemos tenido que estar más unidos, más en contacto y gracias a ello hemos hecho cosas buenas, bonitas. Por el trabajo en el consejo de jugadores para intentar dejar el tenis en una mejor posición que cuando llegamos hemos tenido que tener mucho contacto, conversaciones, horas juntos. Nos entendemos bien, tenemos opiniones distintas en algunos casos como es lógico. Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar.

"Nuestra rivalidad ha evolucionado como ha evolucionado nuestra relación personal. Cuando eres joven estás pendiente de ganar, de ser el mejor, con los años tanto uno como otro, evidentemente somos deportistas y queremos ganar, pero tanto él como yo, a medida que hemos tenido vivencias juntos, alegrías y tristezas juntos, hemos llegado a un punto los últimos 10-12 años que hemos apreciado especialmente lo que son todos estos partidos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDY MURRAY: 'NO MEREZCO UNA DESPEDIDA COMO LA DE FEDERER'