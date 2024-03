Rafael Nadal se baja de Indian Wells

Rafael Nadal es baja de Indian Wells. El tenista español informó a través de sus redes sociales que no se encuentra listo para competir en el máximo nivel, por lo que a unas horas de su debut ha decidido no participar.

El regreso de La Fiera tendrá que esperar. Sin bien, recientemente tuvo un encuentro de exhibición junto a su compatriota Carlos Alcaraz, el balear aún no se siente totalmente listo como para participar en un Masters 1000.

"Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo", inició el manacorí. "Todo el mundo sabe lo mucho que amo este lugar y lo mucho que me encanta jugar aquí en Indian Wells. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme. He estado trabajando duro y practicando, y todos ustedes saben que hice un examen este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante", explicó.

"No es una decisión fácil, de hecho es difícil, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentir a los miles de fans. Los echaré de menos a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", finalizó.

El cierre de la carrera de Nadal está siendo opacado por las lesiones, pues en 2023 sufrió una lesión grado 2 en el psoas Iliaco de la pierna izquierda que lo alejó todo el año, sin embargo, tras su regreso al Abierto de Australia, una molestia física volvería a aparecer.

Rafa no juega un encuentro oficial desde el Abierto de Brisbane, en donde cayó en cuartos de final ante Jordan Thompson.

