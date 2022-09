Rafael Nadal sobre la despedida de Roger Federer: 'Una parte de mi vida también se va'

Roger Federer se despidió de las canchas de tenis de la mejor manera. Luego de anunciar su retiro hace una semana, el suizo disputó la Laver Cup por última vez junto a su gran amigo, Rafael Nadal, quien no dudó en dedicar emotivas palabras a su colega.

"Al final, fue muy emocional. Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte. Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también", indicó el español en conferencia de prensa después de jugar junto a Roger el último partido de su carrera profesional.

Respecto al juego, Nadal comentó que los primeros saques durante el partido "fueron muy difíciles", porque estaba "temblando" de los nervios y no podía sacar normal.

"Pero he disfrutado de este momento, de ser un equipo con él. Lo hace más especial. No puedo hablar de un particular momento. Esta noche ha sido inolvidable", apuntó.

